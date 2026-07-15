“Росія нещадно обстрілює Україну”: чи можуть міста створити власну ППО для посилення захисту

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні дозволили компаніям посилювати протиповітряну оборону своїх об’єктів. На тлі значного збільшення кількості ворожих обстрілів портал “Коментарі” дізнався, чи можуть міста, за прикладом компаній посилити ППО.
ППО. Фото портал "Коментарі"
У Міністерстві оборони відповіли, що чинним законодавством не передбачено створення органами місцевого самоврядування окремих (“власних”) систем протиповітряної оборони.
При цьому пояснили, що в Україні реалізується експериментальний проєкт щодо посилення ППО території України шляхом залучення підприємств незалежно від форми власності до утворення груп ППО. Зазначили, що порядок реалізації проєкту було затверджено постановою уряду від 19.11.2025.
При цьому зазначили, що координатором експериментального проєкту є Міністерство оборони України, а його учасниками визначено ЗСУ та підприємства незалежно від форми власності. Органи місцевого самоврядування не визначені учасниками експериментального проєкту.
В Міноборони пояснили, що порядком також визначено перелік засобів протиповітряної оборони, які можуть використовуватися групами ППО:
безпілотні авіаційні комплекси,
зенітне ракетне озброєння,
зенітна артилерія,
стрілецька зброя, боєприпаси до них,
військова та спеціальна техніка, зокрема радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.
У міністерстві уточнили, що постанова уряду від 19.11.2025 № 1506 не передбачає створення “приватних систем ППО” у значенні автономних або незалежних від державної системи протиповітряної оборони формувань. Наголосили, що координація, взаємодія та застосування груп протиповітряної оборони здійснюються виключно в єдиній системі управління ППО ЗСУ, а групи виконують завдання із захисту лише тих об'єктів, які визначені у спільному рішенні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти ворог може обстріляти в Києві.