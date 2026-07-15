“Росія нещадно обстрілює Україну”: чи можуть міста створити власну ППО для посилення захисту

В Україні дозволили компаніям посилювати протиповітряну оборону своїх об’єктів. На тлі значного збільшення кількості ворожих обстрілів портал “Коментарі” дізнався, чи можуть міста, за прикладом компаній посилити ППО.

ППО. Фото портал "Коментарі"

У Міністерстві оборони відповіли, що чинним законодавством не передбачено створення органами місцевого самоврядування окремих (“власних”) систем протиповітряної оборони.

При цьому пояснили, що в Україні реалізується експериментальний проєкт щодо посилення ППО території України шляхом залучення підприємств незалежно від форми власності до утворення груп ППО. Зазначили, що порядок реалізації проєкту було затверджено постановою уряду від 19.11.2025.

“Метою експериментального проєкту є залучення суб’єктів господарювання — юридичних осіб незалежно від форми власності до здійснення спільно зі Збройними Силами України та іншими складовими сил безпеки і сил оборони заходів, спрямованих на підвищення ефективності протиповітряної оборони території України”, — пояснили у міністерстві.

При цьому зазначили, що координатором експериментального проєкту є Міністерство оборони України, а його учасниками визначено ЗСУ та підприємства незалежно від форми власності. Органи місцевого самоврядування не визначені учасниками експериментального проєкту.

“Водночас Порядок не містить обмежень щодо форми власності підприємств, які можуть брати участь у реалізації експериментального проєкту. Таким чином, за умови відповідності вимогам Порядку, учасниками експериментального проєкту можуть бути, зокрема, комунальні підприємства, засновниками яких є органи місцевого самоврядування. У такому випадку зазначені підприємства можуть утворювати групи ППО та брати участь у виконанні заходів із посилення ППО території України у порядку, визначеному законодавством”, — йдеться у повідомленні.

В Міноборони пояснили, що порядком також визначено перелік засобів протиповітряної оборони, які можуть використовуватися групами ППО:

безпілотні авіаційні комплекси,

зенітне ракетне озброєння,

зенітна артилерія,

стрілецька зброя, боєприпаси до них,

військова та спеціальна техніка, зокрема радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

У міністерстві уточнили, що постанова уряду від 19.11.2025 № 1506 не передбачає створення “приватних систем ППО” у значенні автономних або незалежних від державної системи протиповітряної оборони формувань. Наголосили, що координація, взаємодія та застосування груп протиповітряної оборони здійснюються виключно в єдиній системі управління ППО ЗСУ, а групи виконують завдання із захисту лише тих об'єктів, які визначені у спільному рішенні.

“Такі групи отримують інформацію про повітряну обстановку від органів управління ППО, під час виконання завдань діють виключно відповідно до сигналів оповіщення органів управління протиповітряною обороною щодо дозволу або заборони ураження повітряних цілей”, — підсумували в Міноборони.

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