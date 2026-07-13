Тривожне попередження для Києва: названо об’єкти, які може обстріляти Росія

Росія готує новий масований удар по території України. Головним вектором знову може стати Київ та Київська область.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили, які цілі може обстріляти ворог. При цьому попереджають, що це не офіційна інформація, тому ставитися до неї варто, як до можливого попередження. Однак для всіх киян та мешканців Київської області важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Потенційна увага може бути зосереджена у Києві на таких районах та видах інфраструктури:

Печерський район — урядовий квартал та військово-адміністративні об’єкти.

Солом’янський район (Жуляни) — район аеропорту, авіаційної та промислової інфраструктури.

Шевченківський район (Нивки) — енергетична інфраструктура та промислова зона.

Святошинський район — промислові та виробничі об’єкти.

Деснянський район (Троєщина) — район ТЕЦ-6 та іншої енергетичної інфраструктури.

Дарницький район — район залізничного вузла та Дарницького мосту.

Подільський та Оболонський райони — Північний міст, Петрівський (залізничний) міст і транспортна інфраструктура.

Голосіївський район — Південний міст та прилегла транспортна інфраструктура.

Центральний залізничний вузол Києва — район Київ-Пасажирського та прилеглих станцій.

Дніпровський район — район Дарницької ТЕЦ.

По Київській області:

Вишгород — район Київської ГЕС, ГАЕС та інших енергетичних об’єктів.

Вишневе — промислова зона.

Обухівський район — окремі об’єкти енергетичної інфраструктури.

Північніше Києва (район Хотянівки).

“Незалежно від будь-якої попередньої інформації, алгоритм дій незмінний: не ігноруйте повітряні тривоги, заздалегідь знайте найближче укриття та реагуйте на офіційні повідомлення Повітряних сил. Останні тижні підтверджують, що загроза масованих ракетно-дронових атак по столиці залишається високою, особливо із застосуванням ракет із балістичною траєкторією польоту”, — попереджають моніторингові канали.

Також, за попередньою інформацією ворог може завдати масованого удару протягом 48 годин.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку зброю може застосувати ворог під час обстрілу.



