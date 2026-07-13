Тревожное предупреждение для Киева: названы объекты, которые может обстрелять Россия

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Кречмаровская Наталия
Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Главным вектором снова может стать Киев и Киевская область.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые каналы предупредили, какие цели могут обстрелять враг. При этом предупреждают, что это не официальная информация, поэтому относиться к ней следует как к возможному предупреждению. Однако для всех киевлян и жителей Киевской области важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Потенциальное внимание может быть сосредоточено в Киеве на следующих районах и видах инфраструктуры:
Печерский район – правительственный квартал и военно-административные объекты.
Соломенский район (Жуляны) – район аэропорта, авиационной и промышленной инфраструктуры.
Шевченковский район (Нивки) – энергетическая инфраструктура и промышленная зона.
Святошинский район – промышленные и производственные объекты.
Деснянский район (Троещина) – район ТЭЦ-6 и другой энергетической инфраструктуры.
Дарницкий район – район железнодорожного узла и Дарницкого моста.
Подольский и Оболонский районы – Северный мост, Петровский (железнодорожный) мост и транспортная инфраструктура.
Голосеевский район – Южный мост и прилегающая транспортная инфраструктура.
Центральный железнодорожный узел Киева – район Киев-Пассажирского и прилегающих станций.
Днепровский район – район Дарницкой ТЭЦ.
По Киевской области:
Вышгород – район Киевской ГЭС, ГАЭС и других энергетических объектов.
Вишневое – промышленная зона.
Обуховский район – отдельные объекты энергетической инфраструктуры.
Севернее Киева (район Хотяновки).
Также, по предварительной информации, враг может нанести массированный удар в течение 48 часов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое оружие может применить враг во время обстрела.