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Тревожное предупреждение для Киева: названы объекты, которые может обстрелять Россия

Названы объекты в Киеве и области, которые могут обстрелять российские войска

13 июля 2026, 20:16
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Кречмаровская Наталия

Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Главным вектором снова может стать Киев и Киевская область.

Тревожное предупреждение для Киева: названы объекты, которые может обстрелять Россия

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили, какие цели могут обстрелять враг. При этом предупреждают, что это не официальная информация, поэтому относиться к ней следует как к возможному предупреждению. Однако для всех киевлян и жителей Киевской области важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Потенциальное внимание может быть сосредоточено в Киеве на следующих районах и видах инфраструктуры:

  • Печерский район – правительственный квартал и военно-административные объекты.

  • Соломенский район (Жуляны) – район аэропорта, авиационной и промышленной инфраструктуры.

  • Шевченковский район (Нивки) – энергетическая инфраструктура и промышленная зона.

  • Святошинский район – промышленные и производственные объекты.

  • Деснянский район (Троещина) – район ТЭЦ-6 и другой энергетической инфраструктуры.

  • Дарницкий район – район железнодорожного узла и Дарницкого моста.

  • Подольский и Оболонский районы – Северный мост, Петровский (железнодорожный) мост и транспортная инфраструктура.

  • Голосеевский район – Южный мост и прилегающая транспортная инфраструктура.

  • Центральный железнодорожный узел Киева – район Киев-Пассажирского и прилегающих станций.

  • Днепровский район – район Дарницкой ТЭЦ.

По Киевской области:

  • Вышгород – район Киевской ГЭС, ГАЭС и других энергетических объектов.

  • Вишневое – промышленная зона.

  • Обуховский район – отдельные объекты энергетической инфраструктуры.

  • Севернее Киева (район Хотяновки).

"Независимо от какой-либо предварительной информации, алгоритм действий неизменен: не игнорируйте воздушные тревоги, заранее знайте ближайшее укрытие и реагируйте на официальные сообщения Воздушных сил. Последние недели подтверждают, что угроза массированных ракетно-дроновых атак по столице остается высокой, особенно с применением ракет с баллистической траекторией полета”, — предупреждают мониторинговые каналы.

Также, по предварительной информации, враг может нанести массированный удар в течение 48 часов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое оружие может применить враг во время обстрела.




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