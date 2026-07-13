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Росія готує понад 50 ракет та 800 дронів: коли можливий новий масований обстріл

Озвучено тривожне попередження про новий масований обстріл України

13 липня 2026, 16:34
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Кречмаровская Наталия

Росія готує новий масований удар по території Україні. Ворог може використати понад 50 ракет та 800 дронів. 

Росія готує понад 50 ракет та 800 дронів: коли можливий новий масований обстріл

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

За даними моніторингових каналів фіксується висока підготовка противника до обстрілу. Потенційно російські війська можуть застосувати наступне озброєння: 

  • БпЛА типу “Shahed” / “Гербера”: до 850 одиниць,

  • МіГ-31К (Х-47М2 “Кинджал”): до 7 бортів,

  • ОТРК “Іскандер-М” / KN-23: до 27 ракет,

  • КР “Калібр” (морське базування): до 16 ракет,

  • 3М22 “Циркон”: до 7 ракет.

Основними векторами та цілями називають Київ та Київську область Зазначають, що столиця та область залишаються основним пріоритетом для ударів балістичним та гіперзвуковим озброєнням.

Щодо стратегічної авіації (Ту-95МС / Ту-160), то у бортів тривають навчання, які за планом завершуються до 13 числа. Проте фактор раптового переведення тренувальних вильотів у бойові не виключається.

Також моніторингові канали попередили, що знову отримано чергове повідомлення про можливе застосування балістичного озброєння на найближчі ночі по столиці. Наголошують на необхідності дотримуватися безпекових заходів під час повітряних тривог — перебувати в укриттях. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія продовжує кампанію далекобійних ударів, поєднуючи військові та психологічні цілі. Аналіз останніх атак, оцінки міжнародних організацій і військових аналітиків свідчать, що пріоритетом залишиться виснаження української економіки, логістики та системи ППО. Вибір цілей визначатиметься не лише військовою необхідністю, а й прагненням створити максимальний тиск на суспільство. Штучний інтелект спрогнозував, які об’єкти Росія найімовірніше обстрілюватиме влітку та восени.




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