Путін не шкодуватиме дронів та ракет: які об’єкти РФ буде обстрілювати влітку та восени

Росія продовжує кампанію далекобійних ударів, поєднуючи військові та психологічні цілі. Аналіз останніх атак, оцінки міжнародних організацій і військових аналітиків свідчать, що пріоритетом залишиться виснаження української економіки, логістики та системи ППО. Вибір цілей визначатиметься не лише військовою необхідністю, а й прагненням створити максимальний тиск на суспільство. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які об’єкти Росія найімовірніше обстрілюватиме влітку та восени.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що влітку та восени основними цілями залишаться енергетична інфраструктура, підприємства оборонної промисловості, залізничні вузли, аеродроми, склади боєприпасів і великі міста, де розташовані важливі логістичні об'єкти. Не можна виключати повторних атак по об'єктах електро- і водопостачання напередодні холодного сезону. Водночас масовані удари навряд чи забезпечать Росії стратегічний перелом. Найімовірніше, їхнім головним завданням залишиться виснаження ресурсів України та створення постійного психологічного тиску на населення.

Чат-бот Gemini припускає, що влітку та восени об'єктами атак стануть логістичні вузли, паливні бази та газодобувна інфраструктура. Ворог намагатиметься перервати постачання військової допомоги та пального на фронт. Ближче до осені удари знову змістяться на магістральні підстанції та теплову генерацію, щоб зірвати старт опалювального сезону. Окремим напрямком залишаться портові потужності на півдні, оскільки Кремль намагається заблокувати український експорт. Масованість атак дронами зросте, адже ворог використовує їх для виявлення позицій ППО та виснаження запасів зенітних ракет.

Чат-бот Grok, зазначає що у липні-вересні 2026 року Росія ймовірно активізує комбіновані атаки дронами та ракетами на енергетичні об’єкти в центральних та східних регіонах України, зокрема Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Мета — максимальне виснаження системи перед опалювальним сезоном. Очікується фокус на підстанціях і теплових електростанціях, а також на залізничній інфраструктурі для порушення логістики. Восени удари посиляться, щоб ускладнити відновлення та підготовку до зими.

Якщо Україна отримає достатньо систем ППО та продовжить успішні удари по російських НПЗ, ефект від російських атак може бути меншим, ніж у 2025 році. Однак без посилення захисту ризик тривалих відключень електроенергії залишається високим. Загалом Кремль прагне не стільки територіальних здобутків, скільки виснаження України ресурсами та волею. Незалежно від тактики, стійкість української енергосистеми та підтримка партнерів визначать, наскільки успішною буде ця стратегія РФ.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що головною метою Росії влітку та восени залишиться виснаження України через удари по критичній інфраструктурі, логістиці та енергетиці. Вони прогнозують посилення атак напередодні опалювального сезону, хоча відрізняються у деталях щодо пріоритетних цілей. Ефективність цієї кампанії значною мірою залежатиме від рівня української ППО, швидкості відновлення пошкоджених об'єктів і подальшої військової підтримки міжнародних партнерів.

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