Россия продолжает кампанию дальнобойных ударов, совмещая военные и психологические цели. Анализ последних атак, оценки международных организаций и военных аналитиков свидетельствуют, что приоритетом остается истощение украинской экономики, логистики и системы ПВО. Выбор целей будет определяться не только военной необходимостью, но и стремлением оказать максимальное давление на общество. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие объекты Россия вероятнее всего будет обстреливать летом и осенью.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что летом и осенью основными целями останутся энергетическая инфраструктура, предприятия оборонной промышленности, железнодорожные узлы, аэродромы, склады боеприпасов и крупные города, где расположены важные логистические объекты. Нельзя исключать повторных атак по объектам электро- и водоснабжения в преддверии холодного сезона. В то же время, массированные удары вряд ли обеспечат России стратегический перелом. Скорее всего, их главной задачей останется истощение ресурсов и создание постоянного психологического давления на население.

Чат-бот Gemini предполагает, что летом и осенью объектами атак станут логистические узлы, топливные базы и газодобывающая инфраструктура. Враг будет пытаться прервать поставки военной помощи и горючего на фронт. Ближе к осени удары снова сместятся на магистральные подстанции и тепловую генерацию, чтобы сорвать старт отопительного сезона. Отдельным направлением останутся портовые мощности на юге, потому что Кремль пытается заблокировать украинский экспорт. Массированность атак дронами возрастет, ведь враг использует их для выявления позиций ПВО и истощения запасов зенитных ракет.

Чат-бот Grok, отмечает, что в июле-сентябре 2026 года Россия вероятно активизирует комбинированные атаки дронами и ракетами на энергетические объекты в центральных и восточных регионах Украины, в частности Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Цель – максимальное истощение системы перед отопительным сезоном. Ожидается фокус на подстанциях и тепловых электростанциях, а также железнодорожной инфраструктуре для нарушения логистики. Осенью удары усилятся, чтобы усложнить восстановление и подготовку к зиме.

Если Украина получит достаточно систем ПВО и продолжит успешные удары по российским НПЗ, эффект от российских атак может быть меньше, чем в 2025 году. Однако без усиления защиты риск продолжительных отключений электроэнергии остается высоким. В целом Кремль стремится не столько к территориальным достижениям, сколько к истощению Украины ресурсами и волей. Независимо от тактики, устойчивость украинской энергосистемы и поддержка партнеров определят, насколько успешной будет эта стратегия РФ.

Все три чата сходятся на том, что главной целью России летом и осенью останется истощение Украины из-за ударов по критической инфраструктуре, логистике и энергетике. Они прогнозируют усиление атак накануне отопительного сезона, хотя отличаются в деталях приоритетных целей. Эффективность этой кампании будет в значительной степени зависеть от уровня украинской ПВО, скорости восстановления поврежденных объектов и последующей военной поддержки международных партнеров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Путин еще не завершил войну в Украине.



