В Україні п’ятий рік триває повномасштабна російська збройна агресія. Уже було багато розмов про мир, однак реального результату немає.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чому немає миру на цю хвилину. За його словами, тому що Путін ще плекає надію досягти великих успіхів в Україні. Тобто взяти і Одесу, а може Харків, а може і Київ і так далі, пояснив політик. А підживлює його наміри та мрії ситуація всередині України.

“Наприклад, коли в Україні величезні корупційні скандали і коли корупційне оточення президента тікає за кордон, то це підживлює Путіна. Він думає: "Ну так вони там розкрадають все. Рано чи пізно це викличе великий суспільний вибух або партнери перестануть їм давати гроші, бо ці гроші розкрадають і так далі”. Коли Україна свариться з сусідами, наприклад, з Польщею, це підживлює Путіна. Він думає: "О, так вони скоро там посваряться всі один з одним”. Якщо їм закриє Польща логістику, якщо їм закриється шлях в Європейський Союз, якщо припиниться військова допомога від Польщі, а можливо і фінансова допомога від ЄС. Адже там вже є вклад Польщі у фінансову допомогу від ЄС — це підживлює Путіна”, — зазначив політик.

І таких прикладів за його словами, багато. Народний депутат вказав, що влада Україні не мала б робити.

“Якщо ми реально хочемо досягти миру, то не треба сваритися із сусідами, не треба займатися корупцією. Треба активно працювати дипломатично. Якщо американський трек результатів не дає, треба спробувати китайський. У світі є тільки дві країни — США та Китай — яких боїться Путін”, — пояснив Гончаренко.

За його словами, не треба сваритися із владою США та варто навести лад всередині країни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, обстріли яких об’єктів у РФ зламають Путіна.



