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Такої відповіді ніхто не очікував: чому Путін ще не завершив війну в Україні

Чому ще немає миру в Україні: відповідь народного депутата Гончаренка приголомшила

8 липня 2026, 23:09
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Кречмаровская Наталия

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна російська збройна агресія. Уже було багато розмов про мир, однак реального результату немає. 

Такої відповіді ніхто не очікував: чому Путін ще не завершив війну в Україні

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чому немає миру на цю хвилину. За його словами, тому що Путін ще плекає надію досягти великих успіхів в Україні. Тобто взяти і Одесу, а може Харків, а може і Київ і так далі, пояснив політик. А підживлює його наміри та мрії ситуація всередині України. 

“Наприклад, коли в Україні величезні корупційні скандали і коли корупційне оточення президента тікає за кордон, то це підживлює Путіна. Він думає: "Ну так вони там розкрадають все. Рано чи пізно це викличе великий суспільний вибух або партнери перестануть їм давати гроші, бо ці гроші розкрадають і так далі”. Коли Україна свариться з сусідами, наприклад, з Польщею, це підживлює Путіна. Він думає: "О, так вони скоро там посваряться всі один з одним”. Якщо їм закриє Польща логістику, якщо їм закриється шлях в Європейський Союз, якщо припиниться військова допомога від Польщі, а можливо і фінансова допомога від ЄС. Адже там вже є вклад Польщі у фінансову допомогу від ЄС — це підживлює Путіна”, — зазначив політик. 

І таких прикладів за його словами, багато. Народний депутат вказав, що влада Україні не мала б робити. 

“Якщо ми реально хочемо досягти миру, то не треба сваритися із сусідами, не треба займатися корупцією. Треба активно працювати дипломатично. Якщо американський трек результатів не дає, треба спробувати китайський. У світі є тільки дві країни — США та Китай — яких боїться Путін”, — пояснив Гончаренко. 

За його словами, не треба сваритися із владою США та варто навести лад всередині країни. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, обстріли яких об’єктів у РФ зламають Путіна. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OOh7h3asJXk
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