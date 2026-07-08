Путін скаженітиме: удари по яких об’єктах зламають лідера РФ

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Кречмаровская Наталия
Україна переносить війну на територію Росії — українські війська показали здатність вражати об’єкти, які знаходяться на відстані понад 2000 км від кордону з Україною. Не сподобалась атака дронами й мешканцям Москви. Однак удари по столиці не надто зачеплять лідера РФ Володимира Путіна. Є більш “болючіші” об’єкти.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко зазначив, що Путін не живе у Москві, тому не дуже відчує наближення війни. У столиці він буває періодично, і за словами експерта, навіть деякі зустрічі та записи відбуваються у його резиденціях. Там, зауважив політолог, створені однакові кабінети.
За словами експерта, Путін реагує на удари по його резиденціях, чим можна скористатися.
Тому, підкреслив експерт, удари по Москві не стануть вирішальними для встановлення миру, більш ефективні атаки по НПЗ, паливна криза та ізоляція Криму.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія завдає відчутних ударів по території України, однак Україні фактично “пробила” ППО і дрони атакували Москву та Московську область. У Раді переконані, що палаючий НПЗ поблизу столиці РФ — це тільки початок.