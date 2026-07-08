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Путін скаженітиме: удари по яких об’єктах зламають лідера РФ

Політолог Фесенко розповів, удари по яких об’єктах у РФ будуть болючими для Путіна

8 липня 2026, 19:22
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Кречмаровская Наталия

Україна переносить війну на територію Росії — українські війська показали здатність вражати об’єкти, які знаходяться на відстані понад 2000 км від кордону з Україною. Не сподобалась атака дронами й мешканцям Москви. Однак удари по столиці не надто зачеплять лідера РФ Володимира Путіна. Є більш “болючіші” об’єкти. 

Путін скаженітиме: удари по яких об’єктах зламають лідера РФ

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що Путін не живе у Москві, тому не дуже відчує наближення війни. У столиці він буває періодично, і за словами експерта, навіть деякі зустрічі та записи відбуваються у його резиденціях. Там, зауважив політолог, створені однакові кабінети. 

“Є бункер в Сочі. До речі, по Сочі бити, на мій погляд, краще, ніж по Москві. Сочі відносно ближче. І ефект буде набагато більший, ніж удари по Москві”, — зауважив він. 

За словами експерта, Путін реагує на удари по його резиденціях, чим можна скористатися.

“Навколо резиденції Путіна ще більше систем ППО, влучити важко буде, але створити проблеми можна, принаймні візуально. До речі, зверніть увагу, що для Путіна це важливо, коли б'ють не по Москві, а по місцях його резиденції. Він навіть Трампу скаржився наприкінці минулого року відразу після переговорів лідера США із Зеленським, що українці насмілилися вдарити по валдайській резиденції”, — зазначив Фесенко.

Тому, підкреслив експерт, удари по Москві не стануть вирішальними для встановлення миру, більш ефективні атаки по НПЗ, паливна криза та ізоляція Криму. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія завдає відчутних ударів по території України, однак Україні фактично “пробила” ППО і дрони атакували Москву та Московську область. У Раді переконані, що палаючий НПЗ поблизу столиці РФ — це тільки початок.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sr9O5FP1z50
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