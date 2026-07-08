Путин будет в бешенстве: удары по каким объектам сломают лидера РФ

Украина переносит войну на территорию России – украинские войска показали способность поражать объекты, находящиеся на расстоянии более 2000 км от границы с Украиной. Не понравилась атака дронами и жителям Москвы. Однако удары по столице не слишком коснутся лидера РФ Владимира Путина. Есть более "больные" объекты.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко отметил, что Путин не живет в Москве, потому не очень почувствует приближение войны. В столице он бывает периодически, и, по словам эксперта, даже некоторые встречи и записи проходят в его резиденциях. Там, заметил политолог, созданы одинаковые кабинеты.

"Есть бункер в Сочи. Кстати, по Сочи бить, на мой взгляд, лучше, чем по Москве. Сочи относительно ближе. И эффект будет гораздо больше, чем удары по Москве", — заметил он.

По словам эксперта, Путин реагирует на удары по его резиденциям, чем можно воспользоваться.

"Вокруг резиденции Путина еще больше систем ПВО, попасть трудно будет, но создать проблемы можно, по крайней мере визуально. Кстати, обратите внимание, что для Путина это важно, когда бьют не по Москве, а по местам его резиденции. Он даже Трампу жаловался в конце прошлого года сразу после переговоров лидера США с Зеленским, что украинцы осмелились ударить по валдайской резиденции”, — сказал Фесенко.

Поэтому, подчеркнул эксперт, удары по Москве не станут решающими для установления мира, более эффективные атаки по НПЗ, топливный кризис и изоляция Крыма.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия наносит ощутимые удары по территории Украины, однако Украине фактически "пробила" ПВО и дроны атаковали Москву и Московскую область. В Раде убеждены, что горящий НПЗ вблизи столицы РФ – это только начало.



