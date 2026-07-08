Наслідки будуть катастрофічними: чому Україні небезпечно бити по Москві

Президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність масованих атак на Москву як важіль тиску на Путіна для припинення війни. Однак удари по столиці РФ можуть мати й негативний результат.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко переконаний, що вплинути на рішення лідера РФ Володимира Путіна можу тільки комплекс дій та наслідків — удари по НПЗ, паливна криза, ситуація в Криму. За його словами, саме удари по НПЗ та Криму мають значно більшу ефективність, ніж атаки сотень дронів по Москві. Політолог пояснив, що навколо Москви щільна ППО, деякі дрони можуть прорватися та вдарити по об’єктах, створити проблеми для аеропортів, однак це не вплине на Путіна, навіть через те, що він у столиці не живе.

“У Москві є два протилежних табори. Частина людей за припинення війни, вони говорять, що втомилися, війна приходить і до них. А інша частина вимагає ядерного удару по Києву. Така точка зору лунає зараз набагато частіше, ніж це було раніше. І якщо буде масований удар по Москві, то закликів до застосування ядерної зброї проти України — по Києву — буде більше”, — пояснив експерт.

За його словами, ризик відносний. Ніхто не знає, чи наважиться Путін на такий крок.

“Поки він не наважується. Я думаю, що є табу і з боку Вашингтона, і з боку Пекіна. Але ризик ескалації війни внаслідок ударів по Москві, на мій погляд, більш вірогідний, ніж ризик того, що Путін після цього сяде за стіл переговорів”, — пояснив політолог.

За його словами, після ударів по Москві Путін не погодиться на підписання миру на умовах України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готує жахливі обстріли України.



