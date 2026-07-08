logo_ukra

BTC/USD

61843

ETH/USD

1728.08

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Наслідки будуть катастрофічними: чому Україні небезпечно бити по Москві
commentss НОВИНИ Всі новини

Наслідки будуть катастрофічними: чому Україні небезпечно бити по Москві

Політолог Фесенко пояснив, до чого можуть призвести масовані удари України по Москві

8 липня 2026, 17:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність масованих атак на Москву як важіль тиску на Путіна для припинення війни. Однак удари по столиці РФ можуть мати й негативний результат. 

Наслідки будуть катастрофічними: чому Україні небезпечно бити по Москві

Москва. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко переконаний, що вплинути на рішення лідера РФ Володимира Путіна можу тільки комплекс дій та наслідків — удари по НПЗ, паливна криза, ситуація в Криму. За його словами,  саме удари по НПЗ та Криму мають значно більшу ефективність, ніж атаки сотень дронів по Москві. Політолог пояснив, що навколо Москви щільна ППО, деякі дрони можуть прорватися та вдарити по об’єктах, створити проблеми для аеропортів, однак це не вплине на Путіна, навіть через те, що він у столиці не живе. 

“У Москві є два протилежних табори. Частина людей за припинення війни, вони говорять, що втомилися, війна приходить і до них. А інша частина вимагає ядерного удару по Києву. Така точка зору лунає зараз набагато частіше, ніж це було раніше. І якщо буде масований удар по Москві, то закликів до застосування ядерної зброї проти України — по Києву — буде більше”, — пояснив експерт. 

За його словами, ризик відносний. Ніхто не знає, чи наважиться Путін на такий крок.

“Поки він не наважується. Я думаю, що є табу і з боку Вашингтона, і з боку Пекіна. Але ризик ескалації війни внаслідок ударів по Москві, на мій погляд, більш вірогідний, ніж ризик того, що Путін після цього сяде за стіл переговорів”, — пояснив політолог.

За його словами, після ударів по Москві Путін не погодиться на підписання миру на умовах України. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готує жахливі обстріли України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sr9O5FP1z50
Теги:

Новини

Всі новини