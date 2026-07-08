Наслідки будуть катастрофічними: чому Україні небезпечно бити по Москві

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Президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність масованих атак на Москву як важіль тиску на Путіна для припинення війни. Однак удари по столиці РФ можуть мати й негативний результат.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко переконаний, що вплинути на рішення лідера РФ Володимира Путіна можу тільки комплекс дій та наслідків — удари по НПЗ, паливна криза, ситуація в Криму. За його словами, саме удари по НПЗ та Криму мають значно більшу ефективність, ніж атаки сотень дронів по Москві. Політолог пояснив, що навколо Москви щільна ППО, деякі дрони можуть прорватися та вдарити по об’єктах, створити проблеми для аеропортів, однак це не вплине на Путіна, навіть через те, що він у столиці не живе.
За його словами, ризик відносний. Ніхто не знає, чи наважиться Путін на такий крок.
За його словами, після ударів по Москві Путін не погодиться на підписання миру на умовах України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готує жахливі обстріли України.