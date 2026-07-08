Последствия будут катастрофическими: почему Украине опасно бить по Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости массированных атак на Москву как рычаг давления на Путина для прекращения войны. Однако удары по столице РФ могут иметь и отрицательный результат.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко убежден, что повлиять на решение лидера РФ Владимира Путина могу только комплекс действий и последствий – удары по НПЗ, топливный кризис, ситуация в Крыму. По его словам, именно удары по НПЗ и Крыму имеют значительно большую эффективность, чем атаки сотен дронов по Москве. Политолог объяснил, что вокруг Москвы плотная ПВО, некоторые дроны могут прорваться и ударить по объектам, создать проблемы для аэропортов, однако это не повлияет на Путина, даже потому, что он в столице не живет.

"В Москве есть два противоположных лагеря. Часть людей за прекращение войны, они говорят, что устали, война приходит и к ним. А другая часть требует ядерного удара по Киеву. Такая точка зрения звучит сейчас гораздо чаще, чем это было раньше. И если будет массированный удар по Москве, то призывов к применению ядерного оружия против Украины — по Киеву — будет больше", — отметил эксперт.

По его словам, риск относительный. Никто не знает, решится ли Путин на такой шаг.

"Пока он не решается. Я думаю, что есть табу и со стороны Вашингтона, и со стороны Пекина. Но риск эскалации войны вследствие ударов по Москве, по моему мнению, более вероятен, чем риск того, что Путин после этого сядет за стол переговоров", — пояснил политолог.

По его словам, после ударов по Москве Путин не согласится на подписание мира на условиях Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин готовит ужасные обстрелы Украины.



