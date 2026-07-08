Последствия будут катастрофическими: почему Украине опасно бить по Москве

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости массированных атак на Москву как рычаг давления на Путина для прекращения войны. Однако удары по столице РФ могут иметь и отрицательный результат.
Москва. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко убежден, что повлиять на решение лидера РФ Владимира Путина могу только комплекс действий и последствий – удары по НПЗ, топливный кризис, ситуация в Крыму. По его словам, именно удары по НПЗ и Крыму имеют значительно большую эффективность, чем атаки сотен дронов по Москве. Политолог объяснил, что вокруг Москвы плотная ПВО, некоторые дроны могут прорваться и ударить по объектам, создать проблемы для аэропортов, однако это не повлияет на Путина, даже потому, что он в столице не живет.
По его словам, риск относительный. Никто не знает, решится ли Путин на такой шаг.
По его словам, после ударов по Москве Путин не согласится на подписание мира на условиях Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин готовит ужасные обстрелы Украины.