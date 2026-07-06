Москва палатиме: нардеп розповів, що чекає на Росію

Росія завдає відчутних ударів по території України, однак Україні фактично “пробила” ППО і дрони атакували Москву та Московську область. У Раді переконані, що палаючий НПЗ поблизу столиці РФ — це тільки початок.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Павленко зазначив, що у Росії буде ще гірша ситуація.

“Якщо той план, який власне і презентує президент України, і ті завдання, які поставлені перед урядом, будуть виконані, то будуть можливості України завдавати болючих ударів по Росії. По всьому, що працює сьогодні на посилення російської армії, яка вбиває українців, наші тут можливості будуть тільки зростати, незалежно, де вони знаходяться, чи на далекому Сході, чи в Москві, чи на Уралі”, — зазначив парламентар.

За словами політика, оголошення мобілізації у РФ — можливий варіант, до якого варто готуватися. Можливий і повторний наступ на Київ, зауважив народний депутат.

“Маємо бути готові до любого сценарію. Нас вже життя навчило, що треба готуватися до найгіршого розвитку подій. А мобілізація очевидно це тягне за собою серйозні і для нас ризики та відкриття нових ділянок фронту і посилення тих, де сьогодні йде найбільше протистояння — в Донецькій, Запорізькій областях”, — зауважив народний депутат і наголосив, що до цього потрібно готуватися.

У тому числі, підсумував він, підготовка до подальшого протистояння — одне з питань реформи мобілізації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді готові говорити з Путіним, щоб наблизити мир в Україні. Нардепка Скороход запропонувала створити переговорну групу в Раді та зауважила, що готова до неї доєднатися.



