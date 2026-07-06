logo_ukra

BTC/USD

63716

ETH/USD

1793.55

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді готові говорити з Путіним: заявили, що насправді потрібно Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді готові говорити з Путіним: заявили, що насправді потрібно Україні

Народна депутатка Скороход заявила, що готова говорити із Путіним

6 липня 2026, 22:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні п’ятий рік триває війна — президент України Володимир Зеленський пропонує лідеру РФ Володимиру Путіну провести переговори. Однак останній відмовляється пояснюючи своє рішення різними причинами. У Верховній Раді пропонують створити переговорну групу та намагатися наблизити мир. 

В Раді готові говорити з Путіним: заявили, що насправді потрібно Україні

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход переконана, що мир і дипломатичний процес — те, що зараз потрібно Україні.

“Готовність Путіна повертатися до перемовин на умовах Стамбулу, як на мене, — була б великою перемогою, адже умови б виставляла українська сторона. Але нашим можновладцям це не потрібно і не цікаво. Нам легше було нав’язати поняття, що риторика дипломатії та миру — завчасно проросійська. Цікаво, коли це здоровий глузд став “російською риторикою”?”, — зазначила вона, зауваживши, що влада, як і інші країни заробляє на війні. 

Нардепка заявила, що хоч зараз готова долучитися до переговорної групи та спілкуватися з російським головнокомандувачем, якщо це призведе до змін і мирного процесу.

“Забігаючи наперед: ні, це не зрада і не пропаганда, це — здоровий глузд. Бо критичне мислення — не риторика кремля, а наратив дорослої, відповідальної людини. Але, попри те, якою б була моя позиція, питання в тому, що мене туди ніхто не пускає і не запрошує. Країною, на жаль, править не парламент, а декілька людей, наближених до президента, які приймають рішення незалежно від Конституції України”, — зауважила вона.

На її переконання, потрібно “якомога швидше закінчувати цей трагічний концерт і думати реально про майбутнє нашої країни”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна швидко завершити війну в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/976
Теги:

Новини

Всі новини