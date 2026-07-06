В Украине пятый год идет война — президент Украины Владимир Зеленский предлагает лидеру РФ Владимиру Путину провести переговоры. Однако последний отказывается, объясняя свое решение разными причинами. В Верховной Раде предлагается создать переговорную группу и пытаться приблизить мир.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход убеждена, что мир и дипломатический процесс — то, что сейчас нужно Украине.

"Готовность Путина возвращаться к переговорам на условиях Стамбула, по-моему, — была бы большой победой, ведь условия бы выставляла украинская сторона. Но нашим чиновникам это не нужно и не интересно. Нам легче было навязать понятие, что риторика дипломатии и мира – заранее пророссийская. Интересно, когда этот здравый смысл стал "русской риторикой"? — отметила она, заметив, что власть, как и другие страны зарабатывает на войне.

Нардепка заявила, что хоть сейчас готова присоединиться к переговорной группе и общаться с российским главнокомандующим, если это приведет к переменам и мирному процессу.

"Забегая вперед: нет, это не измена и не пропаганда, это — здравый смысл. Потому что критическое мышление — не риторика кремля, а нарратив взрослого, ответственного человека. Но, несмотря на то, какой бы была моя позиция, вопрос в том, что меня туда никто не пускает и не приглашает. Страной, к сожалению, правит не парламент, а несколько человек, приближенных к президенту, которые принимают решение независимо от Конституции Украины", — отметила она.

По ее убеждению, нужно "как можно скорее заканчивать этот трагический концерт и думать реально о будущем нашей страны".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Путина быстро завершить войну в Украине.



