Сьогодні світ шукає відповідь на питання, що здатне зупинити агресію Кремля проти України. Попри санкції та значні втрати на фронті, Москва демонструє готовність вести тривалу війну. Балансування між дипломатичними спробами США та європейськими ініціативами безпеки поки що не принесло швидкого миру. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яка умова змусить Путіна швидко завершити війну.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що єдина умова, яка може прискорити завершення війни, це одночасне поєднання військового глухого кута, жорсткішого санкційного тиску та реальної загрози економічній стабільності Росії. Якщо керівництво країни дійде висновку, що продовження бойових дій не дає шансів покращити переговорні позиції, мотивація до компромісу суттєво зросте. Проте поки Кремль вважає, що час працює на нього, очікувати швидкого завершення війни підстав небагато.

Чат-бот Gemini припускає, що у 2026 році війна не завершиться миттєвою капітуляцією однієї зі сторін. Скоріш за все, ми побачимо перехід конфлікту у фазу вимушених переговорів під впливом економічного перегріву всередині Росії. Путін піде на заморожування бойових дій лише тоді, коли внутрішні ризики для його режиму стануть критичними. Це буде не тривкий мир, а пауза для перегрупування сил, якщо Захід послабить тиск. Остаточна стабілізація можлива лише за умови надання Україні безальтернативних безпекових гарантій, які унеможливлять новий напад.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найбільш вірогідним сценарієм швидкого завершення війни є не одна подія, а синергія факторів: подальше погіршення російської економіки через санкції та воєнні витрати, поєднане з відчутними тактичними невдачами на фронті та усвідомленням Кремлем, що Захід не відмовиться від підтримки України. Такий тиск може спричинити внутрішньополітичну кризу у РФ, що змусить керівництво шукати вихід. Однак, враховуючи жорсткість позицій, швидкий мир видається менш імовірним, ніж поступове виснаження, яке зрештою приведе до переговорів на більш справедливих для України умовах.

Чат-бот Grok зауважує, що швидке завершення війни можливе лише за умови комбінованого тиску: значних успіхів ЗСУ на фронті, посилення санкцій і чітких сигналів від Заходу про готовність підтримувати Україну роками. Путін не боїться втрат на полі бою самі по собі, але боїться, що вони призведуть до елітної зради чи економічного колапсу. Якщо до кінця 2026 року Захід надасть Україні достатньо ресурсів для стримування російського наступу, а внутрішні проблеми у РФ накопичаться, Путін може піти на переговори, щоб зберегти обличчя та владу. Однак без реальної загрози режиму війна затягнеться. Ймовірність швидкого миру низька без рішучості союзників Києва. Це не про бажання Путіна, а про його інстинкт самозбереження.

Усі чат-боти сходяться в одному: немає єдиної події, яка гарантовано змусить Володимира Путіна швидко завершити війну. Найімовірнішим сценарієм вони називають поєднання кількох чинників — посилення економічного тиску, військових невдач Росії, незмінної підтримки України з боку Заходу та зростання внутрішніх ризиків для Кремля. Водночас більшість моделей оцінює перспективу швидкого миру як малоймовірну, вважаючи, що реальні переговори можуть розпочатися лише тоді, коли ціна продовження війни для російського керівництва перевищить очікувані вигоди.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін обрав найгірший сценарій у війні проти України.



