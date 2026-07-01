Путін ухвалив остаточне рішення: це найгірший сценарій у війні проти України

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Кречмаровская Наталия
У мережі Інтернет поширюється інформація про підготовку до тотальної мобілізації в Росії. Йдеться про рішення на жовтень — мобілізувати планують до 1,2 млн осіб.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов розповів, що буде в Росії насправді. Військовий нагадав, що мобілізація в Росії оголошена ще восени, і з того часу вона призупинена, однак не скасована.
За його словами, мобілізація в Росії створить для українських військових додаткове навантаження, однак не стане катастрофою. Військовий зазначив, що половину буде ліквідовано дронами на шляху до позицій, більшу частину тих, хто залишиться, — на штурмі.
Військовий підсумував — причин для паніки немає, спокійно працюємо, буде складно і зараз не дуже легко, однак “ми їх дотиснемо”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки на фронті живуть російські штурмовики.