Путін ухвалив остаточне рішення: це найгірший сценарій у війні проти України

У мережі Інтернет поширюється інформація про підготовку до тотальної мобілізації в Росії. Йдеться про рішення на жовтень — мобілізувати планують до 1,2 млн осіб.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов розповів, що буде в Росії насправді. Військовий нагадав, що мобілізація в Росії оголошена ще восени, і з того часу вона призупинена, однак не скасована.

“Реально набрати ще людей вони можуть. Але! Їх треба одягнути, взути, видати екіпірування та зброю, чогось навчити та десь розмістити. Весь цей час годувати, напувати та стежити, щоб не напивалися зі зброєю. Потім привезти до зони бойових дій, доставити безпосередньо в окопи та запустити вперед. Зберігши до цього моменту живими та в наявності хоча б половину. З урахуванням усіх факторів — максимум вийде тисяч триста”, — переконаний військовий.

За його словами, мобілізація в Росії створить для українських військових додаткове навантаження, однак не стане катастрофою. Військовий зазначив, що половину буде ліквідовано дронами на шляху до позицій, більшу частину тих, хто залишиться, — на штурмі.

“Природний вибір. Цього місяця майже 40 тисяч мінуснули. Більше лізтиме — цифра зросте. Зітруться менше, ніж за пів року. І зважаючи на все, особливих результатів ця жертва не принесе. Сирський та міністр Федоров обидва кажуть, що цей сценарій також прорахований”, — зауважив Сазонов.

Військовий підсумував — причин для паніки немає, спокійно працюємо, буде складно і зараз не дуже легко, однак “ми їх дотиснемо”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки на фронті живуть російські штурмовики.



