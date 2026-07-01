Путин принял окончательное решение: это самый плохой сценарий в войне против Украины

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Кречмаровская Наталия
В сети Интернет распространяется информация о подготовке к тотальной мобилизации в России. Речь идет о решении на октябрь – мобилизовать планируют до 1,2 млн человек.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что будет в России действительно. Военный напомнил, что мобилизация в России объявлена еще осенью, и с тех пор она приостановлена, но не отменена.
По его словам, мобилизация в России создаст для украинских военных дополнительную нагрузку, однако не станет катастрофой. Военный отметил, что половина будет ликвидирована дронами на пути к позициям, большая часть оставшихся — на штурме.
Военный подытожил – причин для паники нет, спокойно работаем, будет сложно и сейчас не очень легко, однако "мы их дожмем".
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько на фронте живут российские штурмовики.