Путин принял окончательное решение: это самый плохой сценарий в войне против Украины

В сети Интернет распространяется информация о подготовке к тотальной мобилизации в России. Речь идет о решении на октябрь – мобилизовать планируют до 1,2 млн человек.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что будет в России действительно. Военный напомнил, что мобилизация в России объявлена еще осенью, и с тех пор она приостановлена, но не отменена.

"Реально набрать еще людей они могут. Но! Их надо одеть, обуть, выдать экипировку и оружие, чему-то научить и где-то разместить. Все это время кормить, поить и следить, чтобы не напивались с оружием. Затем привезти в зону боевых действий, доставить прямо в окопы и запустить вперед. Сохранив до этого момента живыми и налицо хотя бы половину. С учетом всех факторов – максимум получится тысяч триста”, – убежден военный.

По его словам, мобилизация в России создаст для украинских военных дополнительную нагрузку, однако не станет катастрофой. Военный отметил, что половина будет ликвидирована дронами на пути к позициям, большая часть оставшихся — на штурме.

"Естественный выбор. В этом месяце почти 40 тысяч минуснулись. Больше лезть — цифра вырастет. Сотрутся меньше, чем за полгода. И судя по всему, особых результатов эта жертва не принесет. Сырский и министр Федоров оба говорят, что этот сценарий также просчитан", — отметил Сазонов.

Военный подытожил – причин для паники нет, спокойно работаем, будет сложно и сейчас не очень легко, однако "мы их дожмем".

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько на фронте живут российские штурмовики.



