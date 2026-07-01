Військові шокували правдою: скільки насправді живуть штурмовики

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Кречмаровская Наталия
Росія, попри великі втрати і на фронті, і в тилу не припиняє масштабної та кровопролитної війни проти України. Ймовірно у РФ оголосять мобілізацію, адже вже зараз ситуація у військах ворога кепська.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов розповів, скільки насправді живуть російські солдати. Він, з посиланням на інформацію військових РФ, розповів, що контрактників навчають близько 10 днів.
Також, за його словами, у ворожому війську скаржаться і на нестачу людей, і на стан тих контрактників, які приходять.
Тож, військові РФ сподіваються на якесь покращення через мобілізацію. Однак мобілізованих навчати потрібно декілька місяців, інакше це просто розхідний матеріал. А, за словами Сазонова, такого запасу часу у РФ немає, адже Путіну потрібні швидкі успіхи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який таємний сценарій готують у Кремлі.