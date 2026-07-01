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Військові шокували правдою: скільки насправді живуть штурмовики

Військовий ЗСУ Сазонов розповів, скільки на фронті у середньому живуть військовослужбовці РФ

1 липня 2026, 17:58
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Кречмаровская Наталия

Росія, попри великі втрати і на фронті, і в тилу не припиняє масштабної та кровопролитної війни проти України. Ймовірно у РФ оголосять мобілізацію, адже вже зараз ситуація у військах ворога кепська. 

Військові шокували правдою: скільки насправді живуть штурмовики

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов розповів, скільки насправді живуть російські солдати. Він, з посиланням на інформацію військових РФ, розповів, що контрактників навчають близько 10 днів. 

“Людина прийшла, підписала контракт, і через 2 тижні вона уже не просто на передовий, вона уже має, у нас це називається бойове розпорядження, а у них, напевно, наказ на бойові дії або якесь інше формулювання. І людина йде на штурм і, як правило, гине там. Молодий російський штурмовик, самі військові РФ пишуть, що живе 20-40 хвилин”, — розповів Сазонов. 

Також, за його словами, у ворожому війську скаржаться і на нестачу людей, і на стан тих контрактників, які приходять. 

"Контракти підписують алкаші, наркомани, бомжі. З колоній усіх більш-менш живеньких забрали вже давно. Зараз із колонії йдуть теж люди заради амністії, але настільки хворі, що воювати вони не можуть. Штурмовики з них виходять одноразові та неефективні", — розповів боєць ЗСУ.

Тож, військові РФ сподіваються на якесь покращення через мобілізацію. Однак мобілізованих навчати потрібно декілька місяців, інакше це просто розхідний матеріал. А, за словами Сазонова, такого запасу часу у РФ немає, адже Путіну потрібні швидкі успіхи. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який таємний сценарій готують у Кремлі.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EQplnsB_1tU
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