Жорсткий план Путіна: який сценарій таємно готують у Кремлі

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Кречмаровская Наталия
У лідера РФ Володимира Путіна на всіх фронтах суцільні успіхи — заявляє, що російська армія наступає та впевнено захоплює нові території. Однак на тлі цих переможних заяв у Росії таємно готуються мобілізацію. Експерти припускають, що можливе оголошення призову відбудеться після виборів у Держдуму, однак і цей сценарій для Путіна загрозливий.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко розповів, що не тільки у Путіна є побоювання щодо оголошення мобілізації, такі настрої і в російському уряді. Однак на проведенні мобілізації наполягають військові. За його словами, мобілізація у РФ обговорюється з весни 2022 року. До того ж, процеси, які проводили у РФ у вересні 2022-го юридично досі не припинені. За словами експерта, проведення мобілізації тоді призвело до величезних проблеми, тож її просто тихо припинили, замінивши контрактною системою.
На його думку, застосовуватимуть методи, які були останніми тижнями у Пензенській області. Оберуть, за словами експерта, для жорсткої мобілізації не критичні регіони, де народ більш розпорошений і не так схильний до захисту своїх інтересів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще воюватиме Путін.