Жорсткий план Путіна: який сценарій таємно готують у Кремлі

У лідера РФ Володимира Путіна на всіх фронтах суцільні успіхи — заявляє, що російська армія наступає та впевнено захоплює нові території. Однак на тлі цих переможних заяв у Росії таємно готуються мобілізацію. Експерти припускають, що можливе оголошення призову відбудеться після виборів у Держдуму, однак і цей сценарій для Путіна загрозливий.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко розповів, що не тільки у Путіна є побоювання щодо оголошення мобілізації, такі настрої і в російському уряді. Однак на проведенні мобілізації наполягають військові. За його словами, мобілізація у РФ обговорюється з весни 2022 року. До того ж, процеси, які проводили у РФ у вересні 2022-го юридично досі не припинені. За словами експерта, проведення мобілізації тоді призвело до величезних проблеми, тож її просто тихо припинили, замінивши контрактною системою.

“Зараз в Росії готується адміністративна система — МВС, військкомати — готуються до мобілізації. Але ризики залишаються, зараз вони навіть більші, ніж були раніше. Якщо зараз починати реальну мобілізацію, то й економічних ризиків буде на порядок більше. Російська економіка зараз в гіршому стані, ніж була раніше. Виникнуть соціальні політичні проблеми. Стан настроїв в Росії зовсім інший”, — пояснив політолог.

На його думку, застосовуватимуть методи, які були останніми тижнями у Пензенській області. Оберуть, за словами експерта, для жорсткої мобілізації не критичні регіони, де народ більш розпорошений і не так схильний до захисту своїх інтересів.

“Там, можливо, спробують посилити мобілізацію, набрати ще декілька сот тисяч людей на війну. Але, думаю, що ризики є навіть в таких регіонах”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще воюватиме Путін.