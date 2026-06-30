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Жесткий план Путина: какой сценарий тайно готовят в Кремле

Политолог Фесенко рассказал, как в РФ могут произвести мобилизацию

30 июня 2026, 19:09
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Кречмаровская Наталия

У лидера РФ Владимира Путина на всех фронтах сплошные успехи – заявляет, что российская армия наступает и уверенно захватывает новые территории. Однако на фоне этих победных заявлений в России тайно готовятся к мобилизации. Эксперты предполагают, что возможное оглашение призыва состоится после выборов в Госдуму, однако и этот сценарий для Путина угрожающий.

Жесткий план Путина: какой сценарий тайно готовят в Кремле

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко рассказал, что не только у Путина есть опасения по поводу объявления мобилизации, такие настроения и в российском правительстве. Однако на проведении мобилизации настаивают военные. По его словам, мобилизация в РФ обсуждается с весны 2022 года. К тому же процессы, которые проводились в РФ в сентябре 2022-го, юридически до сих пор не прекращены. По словам эксперта, проведение мобилизации тогда привело к огромным проблемам, поэтому ее просто тихо прекратили, заменив контрактной системой.

"Сейчас в России готовится административная система — МВД, военкоматы — готовятся к мобилизации. Но риски остаются, сейчас они даже больше, чем были раньше. Если сейчас начинать реальную мобилизацию, то и экономических рисков будет на порядок больше. Российская экономика сейчас в худшем состоянии, чем была раньше. Возникнут социальные политические проблемы. Состояние настроений в России совсем другое”, — объяснил политолог.

По его мнению, будут применяться методы, которые были в последние недели в Пензенской области. Выберут, по словам эксперта, для жесткой мобилизации не критические регионы, где народ более рассеян и не так склонен к защите своих интересов.

"Там, возможно, попытаются усилить мобилизацию, набрать еще несколько сот тысяч человек на войну. Но думаю, что риски есть даже в таких регионах", — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще будет воевать Путин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MQ7b47f1c1k
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