Жесткий план Путина: какой сценарий тайно готовят в Кремле

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Кречмаровская Наталия
У лидера РФ Владимира Путина на всех фронтах сплошные успехи – заявляет, что российская армия наступает и уверенно захватывает новые территории. Однако на фоне этих победных заявлений в России тайно готовятся к мобилизации. Эксперты предполагают, что возможное оглашение призыва состоится после выборов в Госдуму, однако и этот сценарий для Путина угрожающий.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко рассказал, что не только у Путина есть опасения по поводу объявления мобилизации, такие настроения и в российском правительстве. Однако на проведении мобилизации настаивают военные. По его словам, мобилизация в РФ обсуждается с весны 2022 года. К тому же процессы, которые проводились в РФ в сентябре 2022-го, юридически до сих пор не прекращены. По словам эксперта, проведение мобилизации тогда привело к огромным проблемам, поэтому ее просто тихо прекратили, заменив контрактной системой.
По его мнению, будут применяться методы, которые были в последние недели в Пензенской области. Выберут, по словам эксперта, для жесткой мобилизации не критические регионы, где народ более рассеян и не так склонен к защите своих интересов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще будет воевать Путин.