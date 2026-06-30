Скільки Путін ще буде воювати: прогноз щодо переговорів жахливий

У Росії заговорили про можливість відновлення перемовного треку щодо завершення війни в Україні. Щоправда, відразу ж нагадали про безліч умов. Українська сторона заявила, що ніколи не відмовлялася від перемовин, однак на реальних умовах, а не ультиматумах.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Однак на думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, лідер РФ Володимир Путін не піде на переговори.

“Поки Путін при владі, він воюватиме. Нікуди він не піде. Він виборює своє фізичне виживання. Для нього йти на переговори з Україною – це визнання, що він програв. Це визнання суб'єктності України, суб'єктності Зеленського”, — пояснив експерт.

До того ж, за словами Загороднього, Путін не залишив собі можливості для зміни позиції, коли вказав на Стамбульські домовленості та оголосив вимоги про виведення ЗСУ із чотирьох областей та відмову від НАТО. Путін, за словами експерта, тим самим позбавив себе можливості для маневру.

“Поки не приберуть Путіна, жодних переговорів взагалі не буде. Якщо прибирають Путіна, то Росія скочується взагалі з дестабілізації. Тоді буде питання взагалі з якою частиною Росії Україна вестиме переговори”, — зауважив Загородній.

За його словами, паралельно далі у РФ йде криза — ніхто не збирається скасовувати санкції, введені проти Росії. До того ж, зазначив експерт, Україна продовжуватиме бити по нафтовій інфраструктурі Росії, що посилюватиме хаотизацію у РФ. Це, за його словами, фактично процеси 1917 року. При цьому, наголосив експерт, Україна ще не бралася за газову інфраструктуру РФ.

"Далі Крим. Чи є можливість в України знищити Кримський міст? Я думаю, що є. Зараз підбирається момент коли це зробити, щоб зовсім ізолювати Крим і показати, що все, Крим ви не втримаєте ні за яких умов. З Путіним, без Путіна. Ось такий розклад. Тому я не вважаю, що можливі переговори з Путіним. Він не вестиме жодних переговорів. Він буде до смерті все це розповідати”, — підсумував Загородній.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про плани Кремля у війні проти України.



