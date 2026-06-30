Скільки Путін ще буде воювати: прогноз щодо переговорів жахливий

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Кречмаровская Наталия
У Росії заговорили про можливість відновлення перемовного треку щодо завершення війни в Україні. Щоправда, відразу ж нагадали про безліч умов. Українська сторона заявила, що ніколи не відмовлялася від перемовин, однак на реальних умовах, а не ультиматумах.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Однак на думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, лідер РФ Володимир Путін не піде на переговори.
До того ж, за словами Загороднього, Путін не залишив собі можливості для зміни позиції, коли вказав на Стамбульські домовленості та оголосив вимоги про виведення ЗСУ із чотирьох областей та відмову від НАТО. Путін, за словами експерта, тим самим позбавив себе можливості для маневру.
За його словами, паралельно далі у РФ йде криза — ніхто не збирається скасовувати санкції, введені проти Росії. До того ж, зазначив експерт, Україна продовжуватиме бити по нафтовій інфраструктурі Росії, що посилюватиме хаотизацію у РФ. Це, за його словами, фактично процеси 1917 року. При цьому, наголосив експерт, Україна ще не бралася за газову інфраструктуру РФ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про плани Кремля у війні проти України.