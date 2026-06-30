Сколько Путин еще будет воевать: прогноз по переговорам ужасный

В России заговорили о возможности возобновления переговорного трека по завершению войны в Украине. Правда, сразу же напомнили о множестве условий. Украинская сторона заявила, что никогда не отказывалась от переговоров, однако на реальных условиях, а не ультиматумах.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Однако, по мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, лидер РФ Владимир Путин не пойдет на переговоры.

"Пока Путин у власти, он будет воевать. Никуда он не пойдет. Он борется за свое физическое выживание. Для него идти на переговоры с Украиной — это признание, что он проиграл. Это признание субъектности Украины, субъектности Зеленского", — пояснил эксперт.

К тому же, по словам Загороднего, Путин не оставил возможности для изменения позиции, когда указал на Стамбульские договоренности и объявил требования о выводе ВСУ из четырех областей и отказе от НАТО. Путин, по словам эксперта, тем самым лишил себя возможности для маневра.

"Пока не уберут Путина, никаких переговоров вообще не будет. Если убирают Путина, то Россия скатывается вообще с дестабилизации. Тогда будет вопрос вообще с какой частью России Украина будет вести переговоры", — отметил Загородний.

По его словам, параллельно дальше в РФ идет кризис – никто не собирается отменять санкции, введенные против России. К тому же, отметил эксперт, Украина будет продолжать бить по нефтяной инфраструктуре России, что будет усиливать хаотизацию в РФ. Это, по его словам, фактически процессы 1917 года. При этом, подчеркнул эксперт, Украина еще не принималась за газовую инфраструктуру РФ.

"Далее Крым. Есть ли возможность у Украины уничтожить Крымский мост? Я думаю, что есть. Сейчас подбирается момент, когда это сделать, чтобы совсем изолировать Крым и показать, что все, Крым вы не удержите ни при каких условиях. С Путиным, без Путина. Вот такой расклад. Поэтому я не считаю, что возможны переговоры с Путиным. Он не будет вести никакие переговоры. Он будет до смерти все это рассказывать”, — подытожил Загородний.

Напомним: портал "Комментарии" писал о планах Кремля в войне против Украины.



