Сколько Путин еще будет воевать: прогноз по переговорам ужасный

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Кречмаровская Наталия
В России заговорили о возможности возобновления переговорного трека по завершению войны в Украине. Правда, сразу же напомнили о множестве условий. Украинская сторона заявила, что никогда не отказывалась от переговоров, однако на реальных условиях, а не ультиматумах.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Однако, по мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, лидер РФ Владимир Путин не пойдет на переговоры.
К тому же, по словам Загороднего, Путин не оставил возможности для изменения позиции, когда указал на Стамбульские договоренности и объявил требования о выводе ВСУ из четырех областей и отказе от НАТО. Путин, по словам эксперта, тем самым лишил себя возможности для маневра.
По его словам, параллельно дальше в РФ идет кризис – никто не собирается отменять санкции, введенные против России. К тому же, отметил эксперт, Украина будет продолжать бить по нефтяной инфраструктуре России, что будет усиливать хаотизацию в РФ. Это, по его словам, фактически процессы 1917 года. При этом, подчеркнул эксперт, Украина еще не принималась за газовую инфраструктуру РФ.
Напомним: портал "Комментарии" писал о планах Кремля в войне против Украины.