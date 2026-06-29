Путін уже на межі: розкрито плани Кремля у війні проти України

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Кречмаровская Наталия
Днями лідер РФ Володимир Путін зробив чимало заяв і про війну проти України, і про роль Заходу, і про ситуацію із пальним в Росії.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що Путін використовує “стару платівку”. Однак всі ці гучні заяви, і про внутрішню стійкість Росії, і про швидке розв'язання проблем з пальним, і про результати переговорів з Трампом в Анкоріджі є досить показовими. За словами експерта, це вказує, що у Путіна насправді немає ніякого нового плану виходу з тієї ситуації, в якій на сьогоднішній день опинилася Росія.
За його словами, Путін фактично визнав проблеми, які створює Україна ударами по НПЗ — визнання відбулося вже на максимально високому рівні. Звісно, зазначив експерт, що Путін пообіцяв швидке вирішення проблем, однак, схоже так не буде. До того ж проблема з пальним буде набувати нового звучання в контексті, наприклад, збору врожаю, з яким вже виникають певні проблеми, пояснив Рейтерович.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін не може змінити стратегію у війні проти України.