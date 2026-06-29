Путін уже на межі: розкрито плани Кремля у війні проти України

Днями лідер РФ Володимир Путін зробив чимало заяв і про війну проти України, і про роль Заходу, і про ситуацію із пальним в Росії.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що Путін використовує “стару платівку”. Однак всі ці гучні заяви, і про внутрішню стійкість Росії, і про швидке розв'язання проблем з пальним, і про результати переговорів з Трампом в Анкоріджі є досить показовими. За словами експерта, це вказує, що у Путіна насправді немає ніякого нового плану виходу з тієї ситуації, в якій на сьогоднішній день опинилася Росія.

“І він змушений фактично плисти за течією, що для лідера так званого такої великої держави, звісно, дуже дивно виглядає і максимально непрофесійно. Але Путін ніколи не відрізнявся багатоваріантністю своїх підходів до вирішення тих чи інших питань. І от війна проти нашої країни є тому показник. Є тільки один план. І цей план намагаються реалізувати виключно за рахунок гарматного м'яса і за рахунок кількості, тобто не якості, а якоїсь там кількості”, — пояснив експерт.

За його словами, Путін фактично визнав проблеми, які створює Україна ударами по НПЗ — визнання відбулося вже на максимально високому рівні. Звісно, зазначив експерт, що Путін пообіцяв швидке вирішення проблем, однак, схоже так не буде. До того ж проблема з пальним буде набувати нового звучання в контексті, наприклад, збору врожаю, з яким вже виникають певні проблеми, пояснив Рейтерович.

“Ці інтерв'ю та виступи Путіна — показник відсутності по суті плану, спроби ще в найближчі місяці продовжити війну і сподіватися на якийсь перелам та ігнорування тих реальних проблем, які є в Росії. Це непогана для нас історія, тому що це ігнорування на вищому рівні може призвести до відкритого колапсу, що, очевидно, рано чи пізно змусить Росію йти на завершення війни, ну і сідати за стіл перемовин. Тим більше, що Україна робить все для того, щоб змусити Росію зробити це якомога ее швидше”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін не може змінити стратегію у війні проти України.



