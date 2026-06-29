Путин уже на грани: раскрыты планы Кремля в войне против Украины

На днях лидер РФ Владимир Путин сделал немало заявлений и о войне против Украины, и о роли Запада, и ситуации с горючим в России.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что Путин использует "старую пластинку". Однако все эти громкие заявления, и о внутренней устойчивости России, и о быстром решении проблем с горючим, и о результатах переговоров с Трампом в Анкоридже достаточно показательны. По словам эксперта, это указывает, что у Путина действительно нет никакого нового плана выхода из той ситуации, в которой на сегодняшний день оказалась Россия.

"И он вынужден фактически плыть по течению, что для лидера так называемого такого великого государства, конечно, очень странно выглядит и максимально непрофессионально. Но Путин никогда не отличался многовариантностью своих подходов к решению тех или иных вопросов. И вот война против нашей страны есть поэтому показатель. Есть только один план. И этот план пытаются реализовать исключительно за счет пушечного мяса и за счет количества, то есть не качества, а какого-то количества”, — пояснил эксперт.

По его словам, Путин фактически признал проблемы, которые создает Украина ударами по НПЗ – признание произошло уже на максимально высоком уровне. Конечно, отметил эксперт, что Путин пообещал скорейшее решение проблем, однако, похоже, так не будет. К тому же проблема с горючим будет приобретать новое звучание в контексте, например, сбора урожая, с которым уже возникают определенные проблемы, пояснил Рейтерович.

"Эти интервью и выступления Путина — показатель отсутствия по существу плана, попытки еще в ближайшие месяцы продолжить войну и надеяться на какой-то перелом и игнорирование тех реальных проблем, которые есть в России. Это неплохая для нас история, потому что это игнорирование на высшем уровне может привести к открытому коллапсу, что, очевидно, рано, явно рано ну и садиться за стол переговоров. Тем более что Украина делает все для того, чтобы заставить Россию сделать это как можно ее быстрее”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин не может изменить стратегию в войне против Украины.



