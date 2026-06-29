Путин уже на грани: раскрыты планы Кремля в войне против Украины

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Кречмаровская Наталия
На днях лидер РФ Владимир Путин сделал немало заявлений и о войне против Украины, и о роли Запада, и ситуации с горючим в России.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что Путин использует "старую пластинку". Однако все эти громкие заявления, и о внутренней устойчивости России, и о быстром решении проблем с горючим, и о результатах переговоров с Трампом в Анкоридже достаточно показательны. По словам эксперта, это указывает, что у Путина действительно нет никакого нового плана выхода из той ситуации, в которой на сегодняшний день оказалась Россия.
По его словам, Путин фактически признал проблемы, которые создает Украина ударами по НПЗ – признание произошло уже на максимально высоком уровне. Конечно, отметил эксперт, что Путин пообещал скорейшее решение проблем, однако, похоже, так не будет. К тому же проблема с горючим будет приобретать новое звучание в контексте, например, сбора урожая, с которым уже возникают определенные проблемы, пояснил Рейтерович.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин не может изменить стратегию в войне против Украины.