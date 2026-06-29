Жорстка позиція Путіна по Україні: Арестович приголомшив новим прогнозом по війні

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Кречмаровская Наталия
Лідер РФ Володимир Путін прокоментував ситуацію у війні проти України. В українському медіаполі зазначали, що із виступу Путіна видно, що змінювати стратегію він не буде.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про стратегічні перспективи РФ. За його словами, стратегія може не змінитися не тому, що Путін так вирішив, а тому, що ресурси для змін вичерпані. З можливостей у росіян, як розповів Арестович, залишилося:
мобілізація (300-500 тисяч),
відкриття нового фронту (Білорусь, країни Балтії),
тактична ядерна зброя (ТЯВ),
заподіяння масових страждань мирному населенню (енергетика, каналізація, водопостачання).
З них найперспективніші цілі — мобілізація і новий фронт, пояснив Арестович і зазначив, що мобілізація до виборів 20 вересня невигідна політично, ТЯЗ — казки, новий фронт в Балтії просто в рази пришвидшить поразку Росії.
Тобто, за його словами, стратегічно рухатися поки нікуди. Однак, зазначив, що можна розвивати можливості в рамках нинішньої стратегії, що може значно погіршити позиції України. Як то розвиток дронів, інженерний прорив тощо.
За його словами, плани коаліції Захід-Україна:
ізоляція Криму як оперативної бази південного фронту (Запоріжжя),
розвал бюджетоутворюючих та ВПК галузей РФ,
посилення української ППО,
посилення економічних санкцій проти РФ,
звільнення від впливу Москви “традиційної російської периферії” — Вірменії та Білорусі.
У підсумку ексрадник зазначив, що сили, перспективні економічні та технологічні можливості радикально не на користь РФ, тому не вдасться розмити стратегічну ініціативу коаліції Україна — Захід. На РФ будуть посилювати тиск, щоб привести Кремль до осудності.
За його словами, ключове значення має можливість коаліції Україна – Захід, ліквідувати Крим, як оперативну базу Південного фронту.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленського розкритикував Арестович.