Жорстка позиція Путіна по Україні: Арестович приголомшив новим прогнозом по війні

Лідер РФ Володимир Путін прокоментував ситуацію у війні проти України. В українському медіаполі зазначали, що із виступу Путіна видно, що змінювати стратегію він не буде.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про стратегічні перспективи РФ. За його словами, стратегія може не змінитися не тому, що Путін так вирішив, а тому, що ресурси для змін вичерпані. З можливостей у росіян, як розповів Арестович, залишилося:

мобілізація (300-500 тисяч),

відкриття нового фронту (Білорусь, країни Балтії),

тактична ядерна зброя (ТЯВ),

заподіяння масових страждань мирному населенню (енергетика, каналізація, водопостачання).

З них найперспективніші цілі — мобілізація і новий фронт, пояснив Арестович і зазначив, що мобілізація до виборів 20 вересня невигідна політично, ТЯЗ — казки, новий фронт в Балтії просто в рази пришвидшить поразку Росії.

Тобто, за його словами, стратегічно рухатися поки нікуди. Однак, зазначив, що можна розвивати можливості в рамках нинішньої стратегії, що може значно погіршити позиції України. Як то розвиток дронів, інженерний прорив тощо.

“Україна захопила стратегічну ініціативу у далеких успіхах, оперативну перевагу в ударах середньої дальності. Має хороші перспективи з нарощування першої, і погані — з можливим зниження ефективності других. На землі — стратегічна ініціатива загалом у РФ, частково відіграна Україною на оперативно-тактичному рівні (це на два порядки нижче)”, — пояснив колишній радник ОП.

За його словами, плани коаліції Захід-Україна:

ізоляція Криму як оперативної бази південного фронту (Запоріжжя),

розвал бюджетоутворюючих та ВПК галузей РФ,

посилення української ППО,

посилення економічних санкцій проти РФ,

звільнення від впливу Москви “традиційної російської периферії” — Вірменії та Білорусі.

У підсумку ексрадник зазначив, що сили, перспективні економічні та технологічні можливості радикально не на користь РФ, тому не вдасться розмити стратегічну ініціативу коаліції Україна — Захід. На РФ будуть посилювати тиск, щоб привести Кремль до осудності.

“На землі для України все менш райдужно (хоч і не зовсім трагічно) з основної причини — нестача особового складу. Це завдання українське військово-політичне керівництво вирішити систематично не в змозі, а отже, втрата територій та людей, хай дуже низькими темпами, продовжуватиметься”, — пояснив Арестович.

За його словами, ключове значення має можливість коаліції Україна – Захід, ліквідувати Крим, як оперативну базу Південного фронту.

“Якщо (мріємо) на Південному фронті російське угруповання буде змушене перейти до оборони, це може принципово заощадити нестачу особового складу в Силах оборони та дозволити змінити співвідношення сил на користь України на північному та східному напрямку”, — пояснив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленського розкритикував Арестович.