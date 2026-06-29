Жесткая позиция Путина по Украине: Арестович ошеломил новым прогнозом по войне

Лидер РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в войне против Украины. В украинском медиаполе отмечали, что из выступления Путина видно, что менять стратегию он не будет.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о стратегических перспективах РФ. По его словам, стратегия может не измениться не потому, что Путин так решил, а потому, что ресурсы для изменений исчерпаны. Из возможностей у россиян, как рассказал Арестович, осталось:

мобилизация (300-500 тысяч),

открытие нового фронта (Беларусь, страны Балтии),

тактическое ядерное оружие (ТЯО),

причинение массовых страданий мирному населению (энергетика, канализация, водоснабжение).

Из них самые перспективные цели – мобилизация и новый фронт, пояснил Арестович и отметил, что мобилизация к выборам 20 сентября невыгодна политически, ТЯЗ – сказки, новый фронт в Балтии просто в разы ускорит поражение России.

То есть, по его словам, стратегически двигаться пока некуда. Однако отметил, что можно развивать возможности в рамках нынешней стратегии, что может значительно ухудшить позиции Украины. Как развитие дронов, инженерный прорыв и т.д.

"Украина захватила стратегическую инициативу в дальних успехах, оперативное преимущество в ударах средней дальности. Имеет хорошие перспективы по наращиванию первой, и плохие — с возможным снижение эффективности вторых. На земле – стратегическая инициатива в целом в РФ, частично отыгранная Украиной на оперативно-тактическом уровне (это на два порядка ниже)”, — пояснил бывший советник ОП.

По его словам, планы коалиции Запад-Украина:

изоляция Крыма как оперативной базы южного фронта (Запорожье),

развал бюджетообразующих и отраслей РФ,

усиление украинской ПВО,

усиление экономических санкций против РФ,

освобождение от влияния Москвы "традиционной русской периферии" — Армении и Белоруссии.

В итоге экс-советник отметил, что силы, перспективные экономические и технологические возможности радикально не в пользу РФ, поэтому не удастся размыть стратегическую инициативу коалиции Украина – Запад. На РФ будут усиливать давление, чтобы привести Кремль к вменяемости.

"На земле для Украины все менее радужно (хотя и не совсем трагично) по основной причине — нехватка личного состава. Эту задачу украинское военно-политическое руководство решить систематически не может, а следовательно, потеря территорий и людей, пусть очень низкими темпами, будет продолжаться", — пояснил Арестович.

По его словам, ключевое значение имеет возможность коалиции Украина – Запад, ликвидировать Крым как оперативную базу Южного фронта.

"Если (мечтаем) на Южном фронте российская группировка будет вынуждена перейти к обороне, это может принципиально сэкономить нехватку личного состава в Силах обороны и позволить изменить соотношение сил в пользу Украины на северном и восточном направлении", — пояснил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского раскритиковал Арестович.