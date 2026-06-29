logo

BTC/USD

59399

ETH/USD

1567.51

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жесткая позиция Путина по Украине: Арестович ошеломил новым прогнозом по войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Жесткая позиция Путина по Украине: Арестович ошеломил новым прогнозом по войне

Бывший советник Офиса президента Арестович рассказал о сценарии продолжения войны в Украине

29 июня 2026, 17:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лидер РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в войне против Украины. В украинском медиаполе отмечали, что из выступления Путина видно, что менять стратегию он не будет.

Жесткая позиция Путина по Украине: Арестович ошеломил новым прогнозом по войне

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о стратегических перспективах РФ. По его словам, стратегия может не измениться не потому, что Путин так решил, а потому, что ресурсы для изменений исчерпаны. Из возможностей у россиян, как рассказал Арестович, осталось:

  • мобилизация (300-500 тысяч),

  • открытие нового фронта (Беларусь, страны Балтии),

  • тактическое ядерное оружие (ТЯО),

  • причинение массовых страданий мирному населению (энергетика, канализация, водоснабжение).

Из них самые перспективные цели – мобилизация и новый фронт, пояснил Арестович и отметил, что мобилизация к выборам 20 сентября невыгодна политически, ТЯЗ – сказки, новый фронт в Балтии просто в разы ускорит поражение России.

То есть, по его словам, стратегически двигаться пока некуда. Однако отметил, что можно развивать возможности в рамках нынешней стратегии, что может значительно ухудшить позиции Украины. Как развитие дронов, инженерный прорыв и т.д.

"Украина захватила стратегическую инициативу в дальних успехах, оперативное преимущество в ударах средней дальности. Имеет хорошие перспективы по наращиванию первой, и плохие — с возможным снижение эффективности вторых. На земле – стратегическая инициатива в целом в РФ, частично отыгранная Украиной на оперативно-тактическом уровне (это на два порядка ниже)”, — пояснил бывший советник ОП.

По его словам, планы коалиции Запад-Украина:

  • изоляция Крыма как оперативной базы южного фронта (Запорожье),

  • развал бюджетообразующих и отраслей РФ,

  • усиление украинской ПВО,

  • усиление экономических санкций против РФ,

  • освобождение от влияния Москвы "традиционной русской периферии" — Армении и Белоруссии.

В итоге экс-советник отметил, что силы, перспективные экономические и технологические возможности радикально не в пользу РФ, поэтому не удастся размыть стратегическую инициативу коалиции Украина – Запад. На РФ будут усиливать давление, чтобы привести Кремль к вменяемости.

"На земле для Украины все менее радужно (хотя и не совсем трагично) по основной причине — нехватка личного состава. Эту задачу украинское военно-политическое руководство решить систематически не может, а следовательно, потеря территорий и людей, пусть очень низкими темпами, будет продолжаться", — пояснил Арестович.

По его словам, ключевое значение имеет возможность коалиции Украина – Запад, ликвидировать Крым как оперативную базу Южного фронта.

"Если (мечтаем) на Южном фронте российская группировка будет вынуждена перейти к обороне, это может принципиально сэкономить нехватку личного состава в Силах обороны и позволить изменить соотношение сил в пользу Украины на северном и восточном направлении", — пояснил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского раскритиковал Арестович.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02dAQcAmPAuKPH36FWkXjxu2AnmxKewvgSZHPVtZJBYuddkfVtNCr9ifYALWzPsyzHl
Теги:

Новости

Все новости