Жесткая позиция Путина по Украине: Арестович ошеломил новым прогнозом по войне

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Кречмаровская Наталия
Лидер РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в войне против Украины. В украинском медиаполе отмечали, что из выступления Путина видно, что менять стратегию он не будет.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о стратегических перспективах РФ. По его словам, стратегия может не измениться не потому, что Путин так решил, а потому, что ресурсы для изменений исчерпаны. Из возможностей у россиян, как рассказал Арестович, осталось:
мобилизация (300-500 тысяч),
открытие нового фронта (Беларусь, страны Балтии),
тактическое ядерное оружие (ТЯО),
причинение массовых страданий мирному населению (энергетика, канализация, водоснабжение).
Из них самые перспективные цели – мобилизация и новый фронт, пояснил Арестович и отметил, что мобилизация к выборам 20 сентября невыгодна политически, ТЯЗ – сказки, новый фронт в Балтии просто в разы ускорит поражение России.
То есть, по его словам, стратегически двигаться пока некуда. Однако отметил, что можно развивать возможности в рамках нынешней стратегии, что может значительно ухудшить позиции Украины. Как развитие дронов, инженерный прорыв и т.д.
По его словам, планы коалиции Запад-Украина:
изоляция Крыма как оперативной базы южного фронта (Запорожье),
развал бюджетообразующих и отраслей РФ,
усиление украинской ПВО,
усиление экономических санкций против РФ,
освобождение от влияния Москвы "традиционной русской периферии" — Армении и Белоруссии.
В итоге экс-советник отметил, что силы, перспективные экономические и технологические возможности радикально не в пользу РФ, поэтому не удастся размыть стратегическую инициативу коалиции Украина – Запад. На РФ будут усиливать давление, чтобы привести Кремль к вменяемости.
По его словам, ключевое значение имеет возможность коалиции Украина – Запад, ликвидировать Крым как оперативную базу Южного фронта.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского раскритиковал Арестович.