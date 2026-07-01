Военные шокировали правдой: сколько на самом деле живут штурмовики

Россия, несмотря на большие потери и на фронте, и в тылу, не прекращает масштабную и кровопролитную войну против Украины. Вероятно, в РФ объявят мобилизацию, ведь уже сейчас ситуация в войсках врага плохая.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов рассказал, сколько на самом деле живут российские солдаты. Он, ссылаясь на информацию военных РФ, рассказал, что контрактников обучают около 10 дней.

"Человек пришел, подписал контракт, и через 2 недели он уже не просто на передовой, он уже имеет, у нас это называется боевое распоряжение, а у них, наверное, приказ на боевые действия или какая-то другая формулировка. И человек идет на штурм и, как правило, погибает там. Молодой российский штурмовик, сами военные РФ пишут, что живет 20-40 минут”, – рассказал Сазонов.

Также, по его словам, во вражеском войске жалуются и на нехватку людей, и на состояние приходящих контрактников.

"Контракты подписывают алкаши, наркоманы, бомжи. Из колоний всех более-менее живеньких забрали уже давно. Сейчас из колонии уходят тоже люди ради амнистии, но настолько больны, что воевать они не могут. Штурмовики из них получаются одноразовые и неэффективные", — рассказал боец ВСУ.

Военные РФ надеются на какое-то улучшение через мобилизацию. Однако мобилизованным учить нужно несколько месяцев, иначе это просто расходящийся материал. А, по словам Сазонова, такого запаса времени у РФ нет, ведь Путину нужны быстрые успехи.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой тайный сценарий готовят в Кремле.