Военные шокировали правдой: сколько на самом деле живут штурмовики

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Кречмаровская Наталия
Россия, несмотря на большие потери и на фронте, и в тылу, не прекращает масштабную и кровопролитную войну против Украины. Вероятно, в РФ объявят мобилизацию, ведь уже сейчас ситуация в войсках врага плохая.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов рассказал, сколько на самом деле живут российские солдаты. Он, ссылаясь на информацию военных РФ, рассказал, что контрактников обучают около 10 дней.
Также, по его словам, во вражеском войске жалуются и на нехватку людей, и на состояние приходящих контрактников.
Военные РФ надеются на какое-то улучшение через мобилизацию. Однако мобилизованным учить нужно несколько месяцев, иначе это просто расходящийся материал. А, по словам Сазонова, такого запаса времени у РФ нет, ведь Путину нужны быстрые успехи.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой тайный сценарий готовят в Кремле.