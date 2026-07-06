Москва будет пылать: нардеп рассказал, что ждет Россию

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Кречмаровская Наталия
Россия наносит ощутимые удары по территории Украины, однако Украине фактически "пробила" ПВО и дроны атаковали Москву и Московскую область. В Раде убеждены, что горящий НПЗ вблизи столицы РФ — это только начало.
Москва. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Юрий Павленко отметил, что у России будет еще хуже ситуация.
По словам политика, объявление мобилизации в РФ – возможный вариант, к которому следует готовиться. Возможно и повторное наступление на Киев, отметил народный депутат.
Среди них, подытожил он, подготовка к дальнейшему противостоянию — один из вопросов реформы мобилизации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде готовы говорить с Путиным, чтобы приблизить мир в Украине. Нардепка Скороход предложила создать переговорную группу в Раде, заметив, что готова к ней присоединиться.