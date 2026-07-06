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Москва будет пылать: нардеп рассказал, что ждет Россию

Народный депутат Павленко рассказал, что ждет Россию и к чему готовиться Украине

6 июля 2026, 22:46
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Кречмаровская Наталия

Россия наносит ощутимые удары по территории Украины, однако Украине фактически "пробила" ПВО и дроны атаковали Москву и Московскую область. В Раде убеждены, что горящий НПЗ вблизи столицы РФ — это только начало.

Москва будет пылать: нардеп рассказал, что ждет Россию

Москва. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Павленко отметил, что у России будет еще хуже ситуация.

"Если тот план, который и презентует президент Украины, и те задачи, которые поставлены перед правительством, будут выполнены, то будут возможности Украины наносить болезненные удары по России. По всему, что работает сегодня на усиление российской армии, которая убивает украинцев, наши здесь возможности будут только расти, независимо, где они находятся, или на дальнем Востоке, или в Москве, или на Урале”, — отметил парламентарий.

По словам политика, объявление мобилизации в РФ – возможный вариант, к которому следует готовиться. Возможно и повторное наступление на Киев, отметил народный депутат.

"Должны быть готовы к любому сценарию. Нас уже жизнь научила, что надо готовиться к худшему развитию событий. А мобилизация очевидно это влечет за собой серьезные и для нас риски и открытие новых участков фронта и усиление тех, где сегодня идет наибольшее противостояние — в Донецкой, Запорожской областях", — отметил народный депутат.

Среди них, подытожил он, подготовка к дальнейшему противостоянию — один из вопросов реформы мобилизации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде готовы говорить с Путиным, чтобы приблизить мир в Украине. Нардепка Скороход предложила создать переговорную группу в Раде, заметив, что готова к ней присоединиться.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VJvRXAptkIo
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