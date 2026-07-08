В Украине пятый год идет полномасштабная российская вооруженная агрессия. Было уже много разговоров о мире, однако реального результата нет.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему нет мира в эту минуту. По его словам, потому что Путин еще питает надежду добиться больших успехов в Украине. То есть взять и Одессу, а может, Харьков, а может и Киев и так далее, объяснил политик. А подпитывает его намерения и мечты ситуация внутри Украины.

“Например, когда в Украине огромные коррупционные скандалы и когда коррупционное окружение президента убегает за границу, это подпитывает Путина. Он думает: "Ну так они там разворовывают все. Рано или поздно это вызовет большой общественный взрыв или партнеры перестанут им давать деньги, потому что эти деньги разворовывают и так далее". Когда Украина ссорится с соседями, например, с Польшей, это подпитывает Путина. Он думает: "О, так они скоро там поссорятся все друг с другом”. Если им закроет Польша логистику, если закроется путь в Европейский Союз, если прекратится военная помощь от Польши, а возможно и финансовая помощь от ЕС. Там уже есть вклад Польши в финансовую помощь от ЕС — это подпитывает Путина”, — отметил политик.

И таких примеров, по его словам, много. Народный депутат указал, что власти Украины не должны делать.

"Если мы реально хотим достичь мира, то не надо ссориться с соседями, не надо заниматься коррупцией. Надо активно работать дипломатично. Если американский трек результатов не дает, нужно попробовать китайский. В мире есть только две страны – США и Китай – которых боится Путин", – пояснил Гончаренко.

По его словам, не надо ссориться с властями США и стоит навести порядок внутри страны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, обстрелы каких объектов в РФ сломают Путина.



