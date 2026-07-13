Россия готовит более 50 ракет и 800 дронов: когда возможен новый массированный обстрел

Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Враг может использовать более 50 ракет и 800 дронов.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

По данным мониторинговых каналов фиксируется высокая подготовка противника к обстрелу. Потенциально российские войска могут применить следующее вооружение:

БпЛА типа "Shahed" / "Гербера": до 850 единиц,

МиГ-31К (Х-47М2 "Кинжал"): до 7 бортов,

ОТРК "Искандер-М" / KN-23: до 27 ракет,

КР "Калибр" (морское базирование): до 16 ракет,

3М22 "Циркон": до 7 ракет.

Основными векторами и целями называют Киев и Киевскую область Отмечают, что столица и область остаются основным приоритетом для ударов баллистическим и гиперзвуковым вооружением.

Что касается стратегической авиации (Ту-95МС/Ту-160), то у бортов продолжаются учения, которые по плану завершаются до 13 числа. Однако фактор внезапного перевода тренировочных вылетов в боевые не исключается.

Также мониторинговые каналы предупредили, что снова получено очередное уведомление о возможном применении баллистического вооружения на ближайшие ночи по столице. Отмечают необходимость соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог — находиться в укрытиях.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает кампанию дальнобойных ударов, совмещая военные и психологические цели. Анализ последних атак, оценки международных организаций и военных аналитиков свидетельствуют, что приоритетом остается истощение украинской экономики, логистики и системы ПВО. Выбор целей будет определяться не только военной необходимостью, но и стремлением оказать максимальное давление на общество. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие объекты Россия вероятнее всего будет обстреливать летом и осенью.



