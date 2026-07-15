"Россия беспощадно обстреливает Украину": могут ли города создать собственную ПВО для усиления защиты

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Кречмаровская Наталия
В Украине разрешили компаниям усиливать противовоздушную оборону своих объектов. На фоне значительного увеличения количества вражеских обстрелов портал "Комментарии" узнал, могут ли города по примеру компаний усилить ПВО.
ПВО. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве обороны ответили, что действующим законодательством не предусмотрено создание органами местного самоуправления отдельных (собственных) систем противовоздушной обороны.
При этом пояснили, что в Украине реализуется экспериментальный проект по усилению ПВО на территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп ПВО. Порядок реализации проекта был утвержден постановлением правительства от 19.11.2025.
При этом отметили, что координатором экспериментального проекта является Министерство обороны Украины, а его участниками определены ВСУ и предприятия независимо от формы собственности. Органы местного самоуправления не определены участниками экспериментального проекта.
В Минобороны пояснили, что порядком также определен перечень средств противовоздушной обороны, которые могут использоваться группами ПВО:
беспилотные авиационные комплексы,
зенитное ракетное вооружение,
зенитная артиллерия,
стрелковое оружие, боеприпасы к ним,
военная и специальная техника, в том числе радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.
В министерстве уточнили, что постановление правительства от 19.11.2025 № 1506 не предусматривает создание "частных систем ПВО" в значении автономных или независимых от государственной системы противовоздушной обороны формирований. Подчеркнули, что координация, взаимодействие и применение групп противовоздушной обороны осуществляется исключительно в единой системе управления ПВО ВСУ, а группы выполняют задачи по защите только тех объектов, которые определены в совместном решении.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты враг может обстрелять в Киеве.