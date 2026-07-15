"Россия беспощадно обстреливает Украину": могут ли города создать собственную ПВО для усиления защиты

В Украине разрешили компаниям усиливать противовоздушную оборону своих объектов. На фоне значительного увеличения количества вражеских обстрелов портал "Комментарии" узнал, могут ли города по примеру компаний усилить ПВО.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

В Министерстве обороны ответили, что действующим законодательством не предусмотрено создание органами местного самоуправления отдельных (собственных) систем противовоздушной обороны.

При этом пояснили, что в Украине реализуется экспериментальный проект по усилению ПВО на территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп ПВО. Порядок реализации проекта был утвержден постановлением правительства от 19.11.2025.

Целью экспериментального проекта является привлечение субъектов хозяйствования — юридических лиц независимо от формы собственности к осуществлению совместно с Вооруженными Силами Украины и другими составляющими сил безопасности и сил обороны мер, направленных на повышение эффективности противовоздушной обороны территории Украины, — пояснили в министерстве.

При этом отметили, что координатором экспериментального проекта является Министерство обороны Украины, а его участниками определены ВСУ и предприятия независимо от формы собственности. Органы местного самоуправления не определены участниками экспериментального проекта.

"В то же время Порядок не содержит ограничений относительно формы собственности предприятий, которые могут участвовать в реализации экспериментального проекта. Таким образом, при условии соответствия требованиям Порядка, участниками экспериментального проекта могут быть, в частности, коммунальные предприятия, учредителями которых являются органы местного самоуправления. В таком случае указанные предприятия могут образовывать группы ПВО и участвовать в выполнении мер по усилению ПВО территории Украины в порядке, определенном законодательством”, — говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что порядком также определен перечень средств противовоздушной обороны, которые могут использоваться группами ПВО:

беспилотные авиационные комплексы,

зенитное ракетное вооружение,

зенитная артиллерия,

стрелковое оружие, боеприпасы к ним,

военная и специальная техника, в том числе радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

В министерстве уточнили, что постановление правительства от 19.11.2025 № 1506 не предусматривает создание "частных систем ПВО" в значении автономных или независимых от государственной системы противовоздушной обороны формирований. Подчеркнули, что координация, взаимодействие и применение групп противовоздушной обороны осуществляется исключительно в единой системе управления ПВО ВСУ, а группы выполняют задачи по защите только тех объектов, которые определены в совместном решении.

"Такие группы получают информацию о воздушной обстановке от органов управления ПВО, при выполнении задач действуют исключительно в соответствии с сигналами оповещения органов управления противовоздушной обороной относительно разрешения или запрета поражения воздушных целей", — подытожили в Минобороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты враг может обстрелять в Киеве.