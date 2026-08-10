Путін вдарить по Україні за лічені дні: які цілі для ударів обрав ворог

Росія не готова припиняти війну в Україні. Замість мирних переговорів та пошуків компромісів ворог нарощує виробництво ракет, використовує допомогу партнерів та планує запускати за один обстріл 200 ракет.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили про підготовку до нового масованого обстрілу — удар може бути у наступні 72 години.

Також моніторингові канали попередили про пріоритетні цілі ворога у Києві та Київській області. Зазначається, що Росія зацікавлена у таких районах та населених пунктах, а саме:

По м. Київ:

Коцюбинське,

Нивки / Антонов,

Шулявка,

Борщагівка,

Оболонь,

Поділ,

Лукʼянівка,

Жуляни.

“Щодо самого Києва — увага тим хто знаходиться біля ТЕЦ-2/3 та району Вокзалу”, — йдеться у попередженні.

По Київській області:

Чабани / Хотів,

Фастів,

Біла Церква,

Вишневе,

Вишгород / Петрівці.

“Попередження актуальне кілька діб, також за інформацією у ворога в готовності понад два десятки балістичних ракет в Брянській області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що північнокорейські балістичні ракети можуть стати для Росії ще одним інструментом масованих атак по Україні. Чи змінить це характер війни та які об'єкти опиняться під найбільшою загрозою — відповів штучний інтелект.

Усі три чат-боти фактично доходять одного висновку. Північнокорейські ракети самі по собі не змінять перебіг війни. Найбільша небезпека виникне тоді, коли Росія почне застосовувати їх масово й одночасно з іншими засобами ураження. Саме такі комбіновані атаки можуть стати одним із найсерйозніших викликів для української протиповітряної оборони.



