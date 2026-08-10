logo_ukra

BTC/USD

63968

ETH/USD

1875.25

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін вдарить по Україні за лічені дні: які цілі для ударів обрав ворог
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вдарить по Україні за лічені дні: які цілі для ударів обрав ворог

Коли ймовірний новий масований обстріл: які цілі обрав ворог

10 серпня 2026, 20:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія не готова припиняти війну в Україні. Замість мирних переговорів та пошуків компромісів ворог нарощує виробництво ракет, використовує допомогу партнерів та планує запускати за один обстріл 200 ракет. 

Путін вдарить по Україні за лічені дні: які цілі для ударів обрав ворог

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили про підготовку до нового масованого обстрілу — удар може бути у наступні 72 години. 

Також моніторингові канали попередили про пріоритетні цілі ворога у Києві та Київській області. Зазначається, що Росія зацікавлена у таких районах та населених пунктах, а саме:

По м. Київ:

  • Коцюбинське,

  • Нивки / Антонов,

  • Шулявка,

  • Борщагівка,

  • Оболонь,

  • Поділ,

  • Лукʼянівка,

  • Жуляни.

“Щодо самого Києва — увага тим хто знаходиться біля ТЕЦ-2/3 та району Вокзалу”, — йдеться у попередженні.

По Київській області:

  • Чабани / Хотів,

  • Фастів,

  • Біла Церква,

  • Вишневе,

  • Вишгород / Петрівці.

“Попередження актуальне кілька діб, також за інформацією у ворога в готовності понад два десятки балістичних ракет в Брянській області”, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що північнокорейські балістичні ракети можуть стати для Росії ще одним інструментом масованих атак по Україні. Чи змінить це характер війни та які об'єкти опиняться під найбільшою загрозою — відповів штучний інтелект.

Усі три чат-боти фактично доходять одного висновку. Північнокорейські ракети самі по собі не змінять перебіг війни. Найбільша небезпека виникне тоді, коли Росія почне застосовувати їх масово й одночасно з іншими засобами ураження. Саме такі комбіновані атаки можуть стати одним із найсерйозніших викликів для української протиповітряної оборони.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини