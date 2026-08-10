Россия не готова прекращать войну на Украине. Вместо мирных переговоров и поисков компромиссов, враг наращивает производство ракет, использует помощь партнеров и планирует запускать за один обстрел 200 ракет.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили о подготовке к новому массированному обстрелу – удар может быть в следующие 72 часа.

Также мониторинговые каналы предупредили о приоритетных целях неприятеля в Киеве и Киевской области. Россия заинтересована в таких районах и населенных пунктах, а именно:

По г. Киев:

Коцюбинское,

Нивки / Антонов,

Шулявка,

Борщаговка,

Оболонь,

Подол,

Лукьяновка,

Жуляны.

"Относительно самого Киева — внимание тем, кто находится возле ТЭЦ-2/3 и района Вокзала", — говорится в предупреждении.

По Киевской области:

Чабаны / Хотов,

Фастов,

Белая Церковь,

Вишневое,

Вышгород / Петровцы.

"Предупреждение актуально несколько суток, также по информации у врага в готовности более двух десятков баллистических ракет в Брянской области", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что северокорейские баллистические ракеты могут стать для России еще одним инструментом массированных атак по Украине. Изменит ли это характер войны и какие объекты окажутся под величайшей угрозой — ответил искусственный интеллект.

Все три чат-бота фактически приходят к одному выводу. Северокорейские ракеты сами по себе не изменят ход войны. Наибольшая опасность возникнет тогда, когда Россия станет применять их массово и одновременно с другими средствами поражения. Именно такие комбинированные атаки могут стать одним из самых серьезных вызовов украинской противовоздушной обороны.



