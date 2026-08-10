Путин ударит по Украине в считанные дни: какие цели для ударов выбрал враг

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия не готова прекращать войну на Украине. Вместо мирных переговоров и поисков компромиссов, враг наращивает производство ракет, использует помощь партнеров и планирует запускать за один обстрел 200 ракет.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые каналы предупредили о подготовке к новому массированному обстрелу – удар может быть в следующие 72 часа.
Также мониторинговые каналы предупредили о приоритетных целях неприятеля в Киеве и Киевской области. Россия заинтересована в таких районах и населенных пунктах, а именно:
По г. Киев:
Коцюбинское,
Нивки / Антонов,
Шулявка,
Борщаговка,
Оболонь,
Подол,
Лукьяновка,
Жуляны.
По Киевской области:
Чабаны / Хотов,
Фастов,
Белая Церковь,
Вишневое,
Вышгород / Петровцы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что северокорейские баллистические ракеты могут стать для России еще одним инструментом массированных атак по Украине. Изменит ли это характер войны и какие объекты окажутся под величайшей угрозой — ответил искусственный интеллект.
Все три чат-бота фактически приходят к одному выводу. Северокорейские ракеты сами по себе не изменят ход войны. Наибольшая опасность возникнет тогда, когда Россия станет применять их массово и одновременно с другими средствами поражения. Именно такие комбинированные атаки могут стать одним из самых серьезных вызовов украинской противовоздушной обороны.