Північнокорейська балістика рознесе все: названо найгірший сценарій для України

Північнокорейські балістичні ракети можуть стати для Росії ще одним інструментом масованих атак по Україні. Чи змінить це характер війни та які об'єкти опиняться під найбільшою загрозою — портал "Коментарі" запитав у штучного інтелекту.

Чат-бот Gemini припускає, що ракети KN-23 і KN-24 Росія використовуватиме як дешевшу альтернативу "Іскандерам". Якщо це станеться, під удар насамперед можуть потрапити електростанції, великі підстанції та інші об'єкти енергетики. Мета очевидна — залишити українців без світла. Не менш привабливими цілями, за оцінкою чат-бота, будуть Київ, Харків, Дніпро, Суми, Полтава та великі транспортні вузли, де зосереджені склади, ремонтні підприємства й логістика. Проблема ще й у тому, що ці ракети не вирізняються високою точністю. Через це ризик для звичайних житлових кварталів лише зростає.

Чат-бот вважає найнебезпечнішим інший сценарій — не одиничний запуск, а десятки ракет одночасно. Якщо KN-23 полетять разом із "Іскандерами", "Кинджалами" та "Шахедами", навіть сучасним системам Patriot і SAMP/T буде значно складніше відбивати атаку. Саме так, на думку моделі, Росія може спробувати пробити українську ППО.

Чат-бот Copilot теж прогнозує, що під прицілом опиняться великі міста, енергетика, промисловість і залізнична інфраструктура. Але він звертає увагу на інше. Такі атаки потрібні Кремлю не лише для руйнувань. Їхнє завдання — змусити людей жити в постійному страху, посилити тиск на економіку та показати, що небезпека може прийти будь-коли. Якщо ж удари по Києву, Харкову чи Одесі стануть регулярними, наслідком можуть бути великі жертви серед мирного населення, нові перебої з електроенергією та чергова хвиля вимушених переселенців. Водночас саме така ескалація, вважає ШІ, може прискорити рішення партнерів щодо передачі Україні додаткових систем протиракетної оборони.

Схожу картину бачить і ChatGPT. Він не очікує зміни цілей російських ударів — це й надалі будуть великі міста, військові об'єкти, підприємства та логістичні центри. Але головний ризик полягає в іншому: якщо північнокорейські ракети почнуть надходити регулярно, Росія зможе значно частіше комбінувати їх із крилатими ракетами та дронами. Така тактика поступово виснажуватиме українську ППО, особливо в холодний період року, коли удари по енергетиці мають найбільший ефект.

Усі три чат-боти фактично доходять одного висновку. Північнокорейські ракети самі по собі не змінять перебіг війни. Найбільша небезпека виникне тоді, коли Росія почне застосовувати їх масово й одночасно з іншими засобами ураження. Саме такі комбіновані атаки можуть стати одним із найсерйозніших викликів для української протиповітряної оборони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, куди, на думку військового експерта Романа Світана, полетять північнокорейські ракети.



