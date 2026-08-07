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Стало відомо, у які області полетять північнокорейські балістичні ракети

Військовий експерт Світан розповів, куди полетять північнокорейські ракети

7 серпня 2026, 14:14
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Кречмаровская Наталия

Північна Корея планує не тільки передати балістичні ракети Росії, а й пускові установки та направити своїх військових.

Стало відомо, у які області полетять північнокорейські балістичні ракети

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що це не просто передача ракет, а саме участь ракетників КНДР у виконанні бойових завдань. Він зауважив, що це тільки плани, і коли вони будуть втілюватися в життя, буде більш зрозумілою ситуація. 

Зазначається, що пускові установки планують розмістити у Воронезькій області. 

“Приблизно напрямок з Воронежа — це, звичайно, Харків. Це може бути навіть лінія фронту  у випадку можливості. Тобто це спроба піддавити, припустимо, Куп'янський  напрям, Лиманський, Харківський, тому що вони намагатимуться з Білгорода рухатися”, — пояснив експерт, куди можуть полетіти північнокорейські ракети. 

За його словами, враховуючи робочий радіус, вони можуть працювати у бік Полтави, Дніпропетровської області та частини Запорізької, залежно від застосування ракет.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з наближенням осені загроза масованих комбінованих атак з боку РФ знову зростає. Ворожа стратегія традиційно поєднує виснаження систем протиповітряної оборони та цілеспрямоване руйнування критичної інфраструктури. Штучний інтелект спрогнозував, які регіони України РФ буде максимально обстрілювати восени.

Три AI-моделі зійшлися на єдиній оцінці: восени РФ застосує двовекторну тактику. Одні регіони України потерпатимуть від щоденних атак КАБами та дронами. Стратегічні центри залишаться головними цілями для масованих ракетних ударів по енергетиці та портовій логістиці.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EAq4LUTHdMQ
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