У ці регіони України полетять десятки ракет: які області потраплять під жахливі обстріли восени

З наближенням осені загроза масованих комбінованих атак з боку РФ знову зростає. Ворожа стратегія традиційно поєднує виснаження систем протиповітряної оборони та цілеспрямоване руйнування критичної інфраструктури. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які регіони України РФ буде максимально обстрілювати восени.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT найбільш напруженою восени вважає вісь Запоріжжя — Дніпропетровщина — Херсонщина, де одночасно діятимуть фронтовий і логістичний фактори. Другим поясом ризику буде Одещина через порти й морську логістику. Київ залишиться серед головних цілей масованих ударів, особливо з осені через значення енергетичної інфраструктури. Окремі атаки по західних областях також можливі, якщо Росія матиме дані про виробництво ракет, дронів або склади. Москва намагатиметься чергувати типи цілей, щоб розосереджувати українську ППО і водночас створювати максимальний психологічний та економічний тиск.

Чат-бот Gemini припускає, що основними мішенями восени залишаться Харківська, Сумська, Запорізька та Дніпропетровська області через близькість до лінії фронту та кордону. Ворожі удари тут матимуть щоденний характер із масованим застосуванням керованих авіабомб і ударних дронів. Другим пріоритетним напрямком стануть Київський та Одеський регіони разом із центральними областями, де зосереджені ключові енергетичні підстанції, портова логістика та газові об'єкти. Росія прагнутиме знеструмити великі промислові центри та підірвати експортні спроможності держави. Найвищий пік комбінованих ракетних ударів по столичному регіону слід очікувати під час перших суттєвих заморозків, коли навантаження на загальну мережу стане критичним.

Чат-бот Grok гадає, що найбільш інтенсивні обстріли восени очікуються в Одеській області (порти та логістика), Дніпропетровській і Харківській (енергетика та промисловість), а також у Сумській і Чернігівській областях біля кордону. Росія намагатиметься створити дефіцит електроенергії перед зимою, повторюючи тактику попередніх сезонів. Удари по Києву та центральних регіонах можливі, але менш масові через кращий захист. Інтенсивність залежатиме від запасів ракет і дронів у РФ, а також ефективності української ППО. Повністю уникнути ударів не вдасться, проте розподіл ресурсів показує пріоритет півдня та сходу.

Усі три AI-моделі сходяться на єдиній оцінці: восени РФ застосує двовекторну тактику.

Прифронтові та прикордонні області (Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина) потерпатимуть від щоденних атак КАБами та дронами.

Стратегічні центри (Київщина, Одещина) залишаться головними цілями для масованих ракетних ударів по енергетиці та портовій логістиці.

Основна відмінність полягає лише в нюансах: ChatGPT наголошує на ризиках для Заходу України, Gemini прогнозує пік атак із настанням перших заморозків, а Grok вважає Київ краще захищеним завдяки щільності ППО. Загалом штучний інтелект прогнозує спробу ворога виснажити енергосистему та підірвати економіку перед зимою.

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