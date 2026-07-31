В эти регионы Украины полетят десятки ракет: какие области попадут под ужасные обстрелы осенью

С приближением осени угроза массированных комбинированных атак со стороны РФ снова растет. Враждебная стратегия традиционно сочетает истощение систем противовоздушной обороны и целенаправленное разрушение критической инфраструктуры. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие регионы Украины РФ будет максимально обстреливать осенью.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT наиболее напряженной осенью считает ось Запорожье – Днепропетровщина – Херсонщина, где одновременно будут действовать фронтовой и логистический факторы. Вторым поясом риска будет Одесщина через порты и морскую логистику. Киев останется среди главных целей массированных ударов, особенно с осени из-за энергетической инфраструктуры. Отдельные атаки по западным областям также возможны, если Россия будет иметь данные о производстве ракет, дронов или складов. Москва будет пытаться чередовать типы целей, чтобы рассредоточивать украинскую ПВО и одновременно создавать максимальное психологическое и экономическое давление.

Чат-бот Gemini предполагает, что основными мишенями осенью останутся Харьковская, Сумская, Запорожская и Днепропетровская области из-за близости к линии фронта и границы. Вражеские удары будут иметь ежедневный характер с массированным применением управляемых авиабомб и ударных дронов. Вторым приоритетным направлением станут Киевский и Одесский регионы вместе с центральными областями, где сосредоточены ключевые энергетические подстанции, портовая логистика и газовые объекты. Россия будет стремиться обесточить крупные промышленные центры и взорвать экспортные возможности государства. Высокий пик комбинированных ракетных ударов по столичному региону следует ожидать во время первых существенных заморозков, когда нагрузка на общую сеть станет критической.

Чат-бот Grok считает, что наиболее интенсивные обстрелы осенью ожидаются в Одесской области (порты и логистика), Днепропетровской и Харьковской (энергетика и промышленность), а также в Сумской и Черниговской областях у границы. Россия постарается создать дефицит электроэнергии перед зимой, повторяя тактику предыдущих сезонов. Удары по Киеву и центральным регионам возможны, но менее массовые из-за лучшей защиты. Интенсивность будет зависеть от запасов ракет и дронов в РФ, а также эффективности украинского ПВО. Полностью избежать ударов не удастся, однако распределение ресурсов показывает приоритет юга и востока.

Все три AI-модели сходятся в единой оценке: осенью РФ применит двухвекторную тактику.

Прифронтовые и приграничные области (Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина, Сумщина) будут страдать от ежедневных атак КАБами и дронами.

Стратегические центры (Киевщина, Одесщина) останутся главными целями для массированных ракетных ударов по энергетике и портовой логистике.

Основное отличие заключается только в нюансах: ChatGPT отмечает риски для Запада Украины, Gemini прогнозирует пик атак с наступлением первых заморозков, а Grok считает Киев лучше защищенным благодаря плотности ПВО. В общем, искусственный интеллект прогнозирует попытку врага истощить энергосистему и взорвать экономику перед зимой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Путин ударил по Львову.



