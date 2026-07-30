Моторошний удар по Львову - тільки початок: названо найгірший сценарій ворожих обстрілів

Росія знову вдарила по Львову, хоча місто далеко від фронту. Нічна атака 30 липня призвела до загибелі людини, десятків поранених і пошкодження житлових будинків та соціальної інфраструктури. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чому РФ вдарила по Львову.

Обстріл Львова. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що удари по Львову, найімовірніше, залишаться частиною російської стратегії глибоких атак. Москва намагатиметься поєднувати пошук військових і промислових цілей із тиском на тилову інфраструктуру та населення. Особливо ймовірні нові комбіновані атаки, коли ракети й дрони застосовуються одночасно, щоб перевантажити українську ППО. Водночас не можна вважати, що кожен удар по Львову спрямований лише на оборонні підприємства: нинішні наслідки показують високий ризик ураження житлової забудови. Чат-бот прогнозує нові атаки по західних областях, особливо коли Росія матиме дані про важливі виробничі або логістичні об’єкти.

Чат-бот Gemini припускає, що перший чинник полягає у стратегічній логістиці. Львів є транспортним вузлом, через який проходить західна допомога. Ураження інфраструктури має на меті ускладнити постачання для ЗСУ. Другий чинник це атака на енергетичні потужності для руйнування економіки. Третій чинник є політичним. Удар по регіону з міжнародними представництвами це спроба створити тиск на союзників та посіяти паніку.

Чат-бот Deepseek зазначає, агресор обрав саме Львів через:

Військову логіку. Львів — це тил, але не безпечний. Через місто проходять ключові логістичні маршрути постачання західної зброї. Удари по інфраструктурі Львівщини — це спроба перерізати ці канали. Окрім того, атака на західні області змушує Україну розпорошувати сили ППО, які й так працюють на межі можливостей.

Психологічний тиск. Львів для російської пропаганди — символ українського опору та європейського вибору. Влучання по житлових кварталах має на меті залякати населення, показати, що війна дістанеться будь-кого, навіть у "безпечному" західному місті. Це частина стратегії терору, покликана підірвати моральний дух українців.

Реакцію на підтримку Заходу. Не випадково атака відбувається на тлі активізації переговорів про нові пакети військової допомоги Україні. Росія демонструє, що здатна бити по будь-якій точці країни, намагаючись вплинути на рішення союзників.

Усі три чат-боти сходяться у висновку, що удар по Львову має не одну причину. Серед головних чинників вони називають військову логістику, можливі промислові та енергетичні цілі, а також психологічний і політичний тиск. Водночас ChatGPT і DeepSeek більше наголошують на спробі Росії послабити український тил та перевантажити ППО, тоді як Gemini окремо виділяє вплив атаки на західну допомогу та міжнародну підтримку України. Загалом штучний інтелект оцінює удари по Львову як частину ширшої стратегії Росії, яка поєднує військові цілі з тиском на населення та партнерів України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про ймовірність ядерного удару по Україні.