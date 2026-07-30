Жуткий удар по Львову - только начало: назван худший сценарий вражеских обстрелов

Россия снова ударила по Львову, хотя город далеко от фронта. Ночная атака 30 июля привела к гибели человека, десяткам раненых и повреждению жилых домов и социальной инфраструктуры. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, почему РФ ударила по Львову.

Обстрел Львова. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что удары по Львову, вероятнее всего, останутся частью российской стратегии глубоких атак. Москва постарается совмещать поиск военных и промышленных целей с давлением на тыловую инфраструктуру и население. Особенно возможны новые комбинированные атаки, когда ракеты и дроны применяются одновременно, чтобы перегрузить украинскую ПВО. В то же время, нельзя считать, что каждый удар по Львову направлен только на оборонные предприятия: нынешние последствия показывают высокий риск поражения жилой застройки. Чат-бот прогнозирует новые атаки по западным областям, особенно когда Россия будет иметь данные о важных производственных или логистических объектах.

Чат-бот Gemini предполагает, что первый фактор состоит в стратегической логистике. Львов — транспортный узел, через который проходит западная помощь. Поражение инфраструктуры преследует цель усложнить поставки для ВСУ. Второй фактор – это атака на энергетические мощности для разрушения экономики. Третий фактор политический. Удар по региону с международными представительствами это попытка оказать давление на союзников и посеять панику.

Чат-бот Deepseek отмечает, что агрессор выбрал именно Львов через:

Военная логика. Львов – это тыл, но не безопасный. Через город проходят ключевые логистические маршруты поставки западного оружия. Удары по инфраструктуре Львовщины – это попытка перерезать эти каналы. Кроме того, атака на западные области заставляет Украину распылять силы ПВО, которые и так работают на грани возможностей.

Психологическое давление. Львов для российской пропаганды – символ украинского сопротивления и европейского выбора. Цель попадания по жилым кварталам — запугать население, показать, что война достанется любого, даже в "безопасном" западном городе. Это часть стратегии террора, призванная подорвать нравственный дух украинцев.

Реакцию в поддержку Запада. Не случайно атака проходит на фоне активизации переговоров о новых пакетах военной помощи Украине. Россия демонстрирует, что способна избивать по любой точке страны, пытаясь повлиять на решения союзников.

Все три чат-боты сходятся в выводе, что удар по Львову имеет не одну причину. Среди основных факторов они называют военную логистику, возможные промышленные и энергетические цели, а также психологическое и политическое давление. В то же время ChatGPT и DeepSeek больше отмечают попытку России ослабить украинский тыл и перегрузить ПВО, тогда как Gemini отдельно выделяет влияние атаки на западную помощь и международную поддержку Украины. В общем, искусственный интеллект оценивает удары по Львову как часть более широкой стратегии России, которая объединяет военные цели с давлением на население и партнеров Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о вероятности ядерного удара по Украине.