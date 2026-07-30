В Раді підтвердили найстрашніше припущення: ризик ядерного удару зростає

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Кречмаровская Наталия
Тема ймовірного ядерного удару по Україні з боку Росії виникає ледь не від початку повномасштабної війни. У Верховній Раді розповіли, що загроза цілком реальна.
Ядерка. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що мета різних обговорень можливого ядерного удару — психологічна підготовка населення.
Народна депутатка зауважила, що чула таку інформацію неодноразово, але уточнила, що це все на тлі чуток.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, гіпотетичне застосування Росією тактичної ядерної зброї залишається головним інструментом залякування світу. Експерти та колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба сходяться на думці, що метою Кремля у разі реального удару стане не знищення великого міста. Головна мета такого кроку полягає не у масовому вбивстві цивільних, а у демонстрації рішучості та примусі до капітуляції. На тлі цієї заяви штучний інтелект спрогнозував, по якому об’єкту РФ може вдарити ядеркою. Чотири чат-боти дійшли висновку, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою.