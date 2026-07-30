В Раді підтвердили найстрашніше припущення: ризик ядерного удару зростає

Тема ймовірного ядерного удару по Україні з боку Росії виникає ледь не від початку повномасштабної війни. У Верховній Раді розповіли, що загроза цілком реальна.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що мета різних обговорень можливого ядерного удару — психологічна підготовка населення.

“Це одне з топпитань, яке обговорюється в кулуарах серед європейців. Тому що вони впевнені, що буде завдано тактичного ядерного удару. Більше того, проходила навіть інформація теж від знайомих у погонах з Європи, вона не підтверджена, але й не спростована, що очікується тактичний ядерний удар по Україні. А потім Ізраїль на тлі цього битиме ядерною зброєю по Ірану”, — розповіла політик.

Народна депутатка зауважила, що чула таку інформацію неодноразово, але уточнила, що це все на тлі чуток.

"Тому тут кожному це сприймати по-своєму. Така інформація проходить. А те, що вона вже проходить, це вже недобре", — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, гіпотетичне застосування Росією тактичної ядерної зброї залишається головним інструментом залякування світу. Експерти та колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба сходяться на думці, що метою Кремля у разі реального удару стане не знищення великого міста. Головна мета такого кроку полягає не у масовому вбивстві цивільних, а у демонстрації рішучості та примусі до капітуляції. На тлі цієї заяви штучний інтелект спрогнозував, по якому об’єкту РФ може вдарити ядеркою. Чотири чат-боти дійшли висновку, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою.