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В Раде подтвердили самое страшное предположение: риск ядерного удара растет

Народная депутат Скороход рассказала, почему возможен ядерный удар по Украине

30 июля 2026, 22:09
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Кречмаровская Наталия

Тема предполагаемого ядерного удара по Украине со стороны России возникает чуть ли не с начала полномасштабной войны. В Верховной Раде рассказали, что угроза вполне реальна.

В Раде подтвердили самое страшное предположение: риск ядерного удара растет

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход объяснила, что цель различных обсуждений возможного ядерного удара — психологическая подготовка населения.

"Это один из топопросов, который обсуждается в кулуарах среди европейцев. Потому что они уверены, что будет нанесен тактический ядерный удар. Более того, проходила даже информация тоже от знакомых в погонах из Европы, она не подтверждена, но и не опровергнута, что ожидается тактический ядерный удар по Украине. А потом Израиль на этом фоне будет бить ядерным оружием по Ирану”, — рассказала политик.

Народная депутат отметила, что слышала такую информацию неоднократно, но уточнила, что это все на фоне слухов.

"Поэтому здесь каждому это воспринимать по-своему. Такая информация проходит. А то, что она уже проходит, это уже нехорошо", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, гипотетическое применение Россией тактического ядерного оружия остается главным инструментом устрашения мира. Эксперты и бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сходятся во мнении, что целью Кремля в случае реального удара станет не уничтожение большого города. Главная цель такого шага заключается не в массовом убийстве гражданских, а в демонстрации решительности и принуждении к капитуляции. На фоне этого заявления искусственный интеллект спрогнозировал, по какому объекту может ударить ядеркой. Четыре чата-боты пришли к выводу, что вероятность применения Россией ядерного оружия остается низкой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PomoqAD6ELw&t=18s
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