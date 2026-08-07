Стало известно, в какие области полетят северокорейские баллистические ракеты

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Кречмаровская Наталия
Северная Корея планирует не только передать баллистические ракеты России, но и пусковые установки и направить своих военных.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что это не просто передача ракет, а именно участие ракетчиков КНДР в выполнении боевых задач. Он отметил, что это только планы, и когда они будут претворяться в жизнь, будет более понятной ситуация.
Отмечается, что пусковые установки планируется разместить в Воронежской области.
По его словам, учитывая рабочий радиус, они могут работать в сторону Полтавы, Днепропетровской области и части Запорожской в зависимости от применения ракет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что с приближением осени угроза массированных комбинированных атак со стороны РФ снова растет. Враждебная стратегия традиционно сочетает истощение систем противовоздушной обороны и целенаправленное разрушение критической инфраструктуры. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие регионы РФ будет максимально обстреливать осенью.
Три AI-модели сошлись на единственной оценке: осенью РФ применит двухвекторную тактику. Одни регионы Украины будут страдать от ежедневных атак КАБами и дронами. Стратегические центры останутся главными целями для массированных ракетных ударов по энергетике и портовой логистике.