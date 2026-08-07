Стало известно, в какие области полетят северокорейские баллистические ракеты

Северная Корея планирует не только передать баллистические ракеты России, но и пусковые установки и направить своих военных.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что это не просто передача ракет, а именно участие ракетчиков КНДР в выполнении боевых задач. Он отметил, что это только планы, и когда они будут претворяться в жизнь, будет более понятной ситуация.

Отмечается, что пусковые установки планируется разместить в Воронежской области.

"Приблизительно направление из Воронежа — это, конечно, Харьков. Это может быть даже линия фронта в случае возможности. То есть это попытка поддавить, допустим, Купянское направление, Лиманское, Харьковское, потому что они будут пытаться из Белгорода двигаться", — пояснил эксперт, куда могут полететь северокорейские ракеты.

По его словам, учитывая рабочий радиус, они могут работать в сторону Полтавы, Днепропетровской области и части Запорожской в зависимости от применения ракет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с приближением осени угроза массированных комбинированных атак со стороны РФ снова растет. Враждебная стратегия традиционно сочетает истощение систем противовоздушной обороны и целенаправленное разрушение критической инфраструктуры. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие регионы РФ будет максимально обстреливать осенью.

Три AI-модели сошлись на единственной оценке: осенью РФ применит двухвекторную тактику. Одни регионы Украины будут страдать от ежедневных атак КАБами и дронами. Стратегические центры останутся главными целями для массированных ракетных ударов по энергетике и портовой логистике.