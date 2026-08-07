Северокорейская баллистика разнесет все: назван худший сценарий для Украины

Северокорейские баллистические ракеты могут стать для России еще одним инструментом массированных атак по Украине. Изменит ли это характер войны и какие объекты окажутся под самой большой угрозой — портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта.

РФ и Северная Корея. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini предполагает, что ракеты KN-23 и KN-24 Россия будут использовать как более дешевую альтернативу "Искандерам". Если это произойдет, под удар могут попасть электростанции, большие подстанции и другие объекты энергетики. Цель очевидна – оставить украинцев без света. Не менее привлекательными целями будут, по оценке чат-бота, Киев, Харьков, Днепр, Сумы, Полтава и крупные транспортные узлы, где сосредоточены склады, ремонтные предприятия и логистика. Проблема еще и в том, что эти ракеты не отличаются высокой точностью. Поэтому риск для обычных жилых кварталов только растет.

Чат-бот считает самым опасным другой сценарий – не единичный запуск, а десятки ракет одновременно. Если KN-23 полетят вместе с "Искандерами", "Кинжалами" и "Шахедами", даже современным системам Patriot и SAMP/T будет гораздо сложнее отбивать атаку. Именно так, по мнению модели, Россия может попытаться пробить украинскую ПВО.

Чат-бот Copilot тоже прогнозирует, что под прицелом окажутся крупные города, энергетика, промышленность и железнодорожная инфраструктура. Но он обращает внимание на другое. Такие атаки нужны Кремлю не только для разрушений. Их задача – заставить людей жить в постоянном страхе, усилить давление на экономику и показать, что опасность может прийти никогда. Если удары по Киеву, Харькову или Одессе станут регулярными, следствием могут быть большие жертвы среди мирного населения, новые перебои с электроэнергией и очередная волна вынужденных переселенцев. В то же время, именно такая эскалация, считает ИИ, может ускорить решение партнеров относительно передачи Украине дополнительных систем противоракетной обороны.

Похожую картину видит и ChatGPT. Он не ожидает изменения целей российских ударов — это и дальше будут крупные города, военные объекты, предприятия и логистические центры. Но главный риск состоит в другом: если северокорейские ракеты начнут поступать регулярно, Россия сможет гораздо чаще комбинировать их с крылатыми ракетами и дронами. Такая тактика будет постепенно истощать украинскую ПВО, особенно в холодный период года, когда удары по энергетике имеют наибольший эффект.

Все три чат-бота фактически приходят к одному выводу. Северокорейские ракеты сами по себе не изменят ход войны. Наибольшая опасность возникнет тогда, когда Россия станет применять их массово и одновременно с другими средствами поражения. Именно такие комбинированные атаки могут стать одним из самых серьезных вызовов украинской противовоздушной обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, куда, по мнению военного эксперта Романа Свитана, полетят северокорейские ракеты.



