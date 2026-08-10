Украина потеряла еще один истребитель: что произошло на самом деле

Украина потеряла еще один истребитель – во время выполнения боевого задания самолет МиГ-29 Воздушных Сил загорелся.

МиГ-29. Фото из открытых источников

В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что трагедия произошла вечером 10 августа 2026 года, во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных Сил.

Летчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области.

"По предварительным данным при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся и пилот потерял управление, хоть и пытался спасти машину. Летчик успешно катапультировался, он эвакуирован в медицинское учреждение. Причины инцидента устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Воздушных силах ВС Украины сообщили о трагической ситуации с истребителем F-16. 29 июля 2026 года с ним была потеряна связь.

Сообщается, что пилот истребителя выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника в одном из направлений фронта. На борту самолета, по предварительным данным, произошла нештатная ситуация, лётчик был вынужден катапультироваться. "В настоящее время пилот в полной безопасности, он успешно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение для обследования и диагностики. На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушений не зафиксированы. Причины инцидента устанавливаются", — сообщили в Воздушных силах.

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