Україна відреагувала на заліт російської ракети Х-101 на територію Польщі

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Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час масованої атаки Росії 30 липня крилата ракета Х-101 перетнула державний кордон Польщі, порушивши повітряний простір країни-члена НАТО. За його словами, цей інцидент вкотре доводить необхідність термінового посилення української протиповітряної оборони.
Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга відреагував на заліт російської ракети на територію Польщі.
Сибіга повідомив, що загалом Росія випустила по Україні 74 ракети, значна частина яких була балістичними, а також застосувала сотні ударних безпілотників. Міністр підкреслив, що атака спричинила численні жертви серед цивільного населення.
За його словами, терор Путіна чітко демонструє, що потреба в посиленні балістичного захисту України та всієї Європи є невідкладною. Очільник МЗС наголосив, що порушення повітряного простору Польщі свідчить про загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.
Міністр закликав міжнародних партнерів прискорити передачу систем ППО та перехоплювачів, а також посилити тиск на Росію. За його словами, "вартість продовження цієї війни для Путіна має значно перевищувати вартість її завершення".
Вранці, після атаки РФ у Польщі повідомили, що на її території впав невідомий об’єкт.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час атаки РФ сталося пряме влучання у багатоповерхівку у Львові.
Також "Коментарі" писали, що під удар Росії 30 липня потрапила Житомирщина: пошкоджені будинки, підприємство, є постраждалі.