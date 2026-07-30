Україна відреагувала на заліт російської ракети Х-101 на територію Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час масованої атаки Росії 30 липня крилата ракета Х-101 перетнула державний кордон Польщі, порушивши повітряний простір країни-члена НАТО. За його словами, цей інцидент вкотре доводить необхідність термінового посилення української протиповітряної оборони.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга відреагував на заліт російської ракети на територію Польщі.

"У ночі російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. Це ще одне чітке свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є невідкладним завданням і слугує гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти", – наголосив глава МЗС.

Сибіга повідомив, що загалом Росія випустила по Україні 74 ракети, значна частина яких була балістичними, а також застосувала сотні ударних безпілотників. Міністр підкреслив, що атака спричинила численні жертви серед цивільного населення.

За його словами, терор Путіна чітко демонструє, що потреба в посиленні балістичного захисту України та всієї Європи є невідкладною. Очільник МЗС наголосив, що порушення повітряного простору Польщі свідчить про загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

"Російське вторгнення ракети в Польщу також нагадує, що для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй. Усі інші розбіжності мають бути відкладені на час цієї жорстокої війни", — сказав Сибіга.

Міністр закликав міжнародних партнерів прискорити передачу систем ППО та перехоплювачів, а також посилити тиск на Росію. За його словами, "вартість продовження цієї війни для Путіна має значно перевищувати вартість її завершення".

Вранці, після атаки РФ у Польщі повідомили, що на її території впав невідомий об’єкт.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час атаки РФ сталося пряме влучання у багатоповерхівку у Львові.

Також "Коментарі" писали, що під удар Росії 30 липня потрапила Житомирщина: пошкоджені будинки, підприємство, є постраждалі.