Украина отреагировала на залет российской ракеты Х-101 на территорию Польши

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время массированной атаки России 30 июля крылатая ракета Х-101 пересекла государственную границу Польши, нарушив воздушное пространство страны-члена НАТО. По его словам, этот инцидент в очередной раз доказывает необходимость срочного усиления украинской противовоздушной обороны.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига отреагировал на залет российской ракеты на территорию Польши.

"В ночь российская крылатая ракета Х-101 пересекла границу Польши в рамках массированного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО. Это еще одно четкое свидетельство того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является неотложной задачей и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества", — подчеркнул глава МИД.

Сибига сообщил, что всего Россия выпустила по Украине 74 ракеты, значительная часть которых была баллистическими, а также применила сотни ударных беспилотников. Министр подчеркнул, что атака повлекла многочисленные жертвы среди гражданского населения.

По его словам, террор Путина четко демонстрирует, что потребность в усилении баллистической защиты Украины и всей Европы неотложна. Глава МИД подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует об угрозе не только для Украины, но и всей Европы.

"Российское вторжение ракеты в Польшу также напоминает, что для наших двух стран нет ничего более неотложного, чем противодействие нашему общему, возрастному врагу, который представляет прямую угрозу для обеих наших наций. Все остальные разногласия должны быть отложены на время этой жестокой войны", — сказал Сибига.

Министр призвал международных партнеров ускорить передачу систем ПВО и перехватчиков, а также усилить давление на Россию. По его словам, "стоимость продолжения этой войны для Путина должна значительно превышать стоимость ее завершения".

Утром после атаки РФ в Польше сообщили, что на ее территории упал неизвестный объект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время атаки РФ произошло прямое попадание в многоэтажку во Львове.

Также "Комментарии" писали, что под удар России 30 июля попала Житомирщина: поврежденные дома, предприятие, пострадавшие.