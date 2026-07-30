Пряме влучання у багатоповерхівку у Львові: під завалами шукають людей (ФОТО)

У ніч проти 30 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та міську інфраструктуру. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 30 осіб, серед них є діти, а рятувальники продовжують пошук людей під завалами.

Ракетний удар по Львову. Фото: ДСНС

Повітряна тривога у Львові тривала з 04:12 до 05:16. Мешканці міста чули два потужні вибухи. За словами міського голови Андрія Садового, Росія випустила по Львову 22 ракети, значну частину яких вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Однак одна з ракет влучила безпосередньо у багатоповерховий житловий будинок. Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також два дитячі садки та школу.

"Це варвари. Як можна атакувати житловий будинок?" — заявив Андрій Садовий, коментуючи наслідки російського обстрілу.

Ракетний удар по Львову: пошкоджено багатоповерхівку

Найбільших руйнувань зазнав ліцей №15, де вибито близько 140 вікон і дверей та пошкоджено покрівлю. У дитячому садку №139 вибито понад 20 вікон і пошкоджено двері. Станом на 09:00 відомо про 30 травмованих. П'ятнадцятьох постраждалих госпіталізували, серед них є діти. Одна дитина перебуває в лікарні. Рятувальники не припиняють роботи на місці прямого влучання, оскільки під завалами можуть залишатися люди.





Ракетний удар по Львову: пошкоджено багатоповерхівку

Через наслідки атаки у Львові перекрито вулиці Патона та Виговського. Це спричинило зміни у русі громадського транспорту: частина автобусних маршрутів курсує в об'їзд, а тролейбуси №23 та №30 тимчасово не працюють.

Міська влада закликає мешканців уникати районів проведення аварійно-рятувальних робіт і стежити за офіційними повідомленнями щодо безпекової ситуації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі під час атаки РФ по Україні впав невідомий об’єкт.