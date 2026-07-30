Прямое попадание во многоэтажку во Львове: под завалами ищут людей (ФОТО)

В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Львову. В результате атаки повреждены жилые дома, учебные заведения и городская инфраструктура. По последним данным, количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть дети, а спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Ракетный удар по Львову. Фото: ГСЧС

Воздушная тревога во Львове продолжалась с 04:12 до 05:16. Жители города слышали два мощных взрыва. По словам мэра Андрея Садового, Россия выпустила по Львову 22 ракеты, значительную часть которых удалось перехватить силам противовоздушной обороны. Однако одна из ракет попала непосредственно в многоэтажный жилой дом. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов, а также два детских сада и школа.

"Это варвары. Как можно атаковать жилой дом?" – заявил Андрей Садовый, комментируя последствия российского обстрела.

Ракетный удар по Львову: повреждена многоэтажка

Наибольшие разрушения получил лицей №15, где выбито около 140 окон и дверей и повреждена кровля. В детском саду №139 выбито более 20 окон и повреждена дверь. По состоянию на 09:00 известно о 30 травмированных. Пятнадцать пострадавших госпитализировали, среди них есть дети. Один ребенок находится в больнице. Спасатели не прекращают работу на месте прямого попадания, поскольку под завалами могут оставаться люди.





Ракетный удар по Львову: повреждена многоэтажка

Из-за последствий атаки во Львове перекрыты улицы Патона и Выговского. Это повлекло за собой изменения в движении общественного транспорта: часть автобусных маршрутов курсирует в объезд, а троллейбусы №23 и №30 временно не работают.

Городские власти призывают жителей избегать районов проведения аварийно-спасательных работ и следить за официальными сообщениями о ситуации с безопасностью.

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