Росія атакувала Житомирщину: пошкоджені будинки, удар по підприємству, постраждалі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У ніч проти 30 липня російські війська завдали чергового удару по Житомирській області. Під час масованої ракетно-дронової атаки зафіксовано влучання в аграрне підприємство в Коростенському районі. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури, є постраждалі, серед яких діти.
Вибухи в Україні. Фото ілюстративне
Про наслідки обстрілу Коростенського району повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, до медичних закладів госпіталізували п'ятьох людей — двох дорослих і трьох дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
За його словами, на місці удару працюють рятувальники, правоохоронці, медичні бригади та представники місцевої влади. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, оцінюють масштаби руйнувань і документують пошкодження цивільної інфраструктури.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як РФ почала атакувати АЗС на Житомирщині.
Також "Коментарі" писали, що під час атаки Росії 30 липня сталося пряме влучання у багатоповерхівку у Львові: під завалами шукають людей.