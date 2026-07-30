Росія атакувала Житомирщину: пошкоджені будинки, удар по підприємству, постраждалі

У ніч проти 30 липня російські війська завдали чергового удару по Житомирській області. Під час масованої ракетно-дронової атаки зафіксовано влучання в аграрне підприємство в Коростенському районі. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури, є постраждалі, серед яких діти.

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Про наслідки обстрілу Коростенського району повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, до медичних закладів госпіталізували п'ятьох людей — двох дорослих і трьох дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, на місці удару працюють рятувальники, правоохоронці, медичні бригади та представники місцевої влади. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, оцінюють масштаби руйнувань і документують пошкодження цивільної інфраструктури.

"Закликаємо жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. росія продовжує тероризувати мирне населення України. Висловлюємо підтримку постраждалим і бажаємо якнайшвидшого одужання всім травмованим", — йдеться в дописі Бунечко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як РФ почала атакувати АЗС на Житомирщині.

Також "Коментарі" писали, що під час атаки Росії 30 липня сталося пряме влучання у багатоповерхівку у Львові: під завалами шукають людей.