Россия атаковала Житомирщину: поврежденные дома, удар по предприятию, пострадавшие

В ночь на 30 июля российские войска нанесли очередной удар по Житомирской области. Во время массированной ракетно-дроновой атаки зафиксировано попадание в аграрное предприятие в Коростенском районе. В результате взрывной волны повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, есть пострадавшие, среди которых дети.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

О последствиях обстрела Коростенского района сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, в медицинские учреждения госпитализировали пятерых человек — двоих взрослых и троих детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Во время очередной ракетно-дроновой атаки врага произошло попадание в одно из аграрных предприятий Коростенского района. В результате взрывной волны повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры", — отметил глава ОВА.

По его словам, на месте удара работают спасатели, правоохранители, медицинские бригады и представители местных властей. Специалисты ликвидируют последствия атаки, оценивают масштабы разрушений и документируют повреждение гражданской инфраструктуры.

"Призываем жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Выражаем поддержку пострадавшим и желаем скорейшего выздоровления всем травмированным", — говорится в сообщении Бунечко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как РФ начала атаковать АЗС в Житомирской области.

Также "Комментарии" писали, что во время атаки России 30 июля произошло прямое попадание во многоэтажку во Львове: под завалами ищут людей.